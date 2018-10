Slovan na víťaznej vlne, zdolal aj Červenú Hviezdu Kchun-lun

KHL - základná časť:



Slovan Bratislava - Červená hviezda Kchun-lun 4:3 pp (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)



Góly: 24. Taffe (Řepík, Gelinas), 40. Řepík (Červený, Bailey), 53. Sukeľ (Sersen, Liška), 61. Červený - 32. Lajunen (Beck, Kane), 45. Beck (Yip), 60. St. Pierre. Rozhodovali: Belov, Sergejev – Šalagin, Šišlo (všetci Rus.), vylúčení: 4:8 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 6809 divákov.



Zostavy:



Slovan Bratislava: Čiliak – Gelinas, Sersen, Grman, Meszároš, Klok, Jánošík, Bačik, Švarný – Řepík, Taffe, Virta – Liška, Sukeľ, Červený – Lamper, Bailey, Lunter – Baranov, Chipchura, Rau



Červená hviezda Kchun-lun: Lazušin – Lajunen, Gragnani, Kundrátek, Redlihs, Yuen, Bartley – Palola, Sundström, Lundh – Fontaine, Mertl, Tičar – Yip, St. Pierre, Beck - Squires, Latta, Kane

Tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 18 11 4 0 3 49:22 30



2. SKA Petrohrad 16 11 1 2 2 54:21 26



3. Jokerit Helsinki 16 11 0 3 2 59:36 25



4. Lokomotiv Jaroslavľ 18 10 2 1 5 50:35 25



5. HK Soči 18 4 3 4 7 42:49 18



6. Spartak Moskva 17 7 1 1 8 41:40 17



7. Dinamo Riga 17 5 2 1 9 37:48 15



8. Viťaz Podoľsk 17 5 2 1 9 41:53 15



------------------------------------------------------



9. Severstaľ Čerepovec 18 4 2 2 10 27:48 14



10. SLOVAN BRATISLAVA 18 3 3 2 10 38:61 14



11. Dinamo Moskva 18 4 1 3 10 39:53 13



12. Dinamo Minsk 17 4 0 3 10 35:48 11

Bratislava 14. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľňajšom domácom dueli KHL Červenú hviezdu Kchun-lun 4:3 po predĺžení a pripísali si už tretie víťazstvo za sebou. V tabuľke Západnej konferencie preskočili Dinamo Moskva a posunuli sa so ziskom 14 bodov na 10. priečku, za ôsmym Viťazom Podoľsk zaostávajú iba o bod.Slovanisti využili v zápase dve presilovky zásluhou Jeffa Taffea a Michala Řepíka, tretí gól strelil v 53. minúte Matúš Sukeľ. Hostia dokázali trikrát zmazať jednogólové manko, pričom na 3:3 vyrovnal 16 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Martin St. Pierre.O víťazstve domácich rozhodol v 43. sekunde predĺženia Rudolf Červený. Slovan po triumfoch v Novosibirsku (2:1 pp) a Omsku (3:2 pp) vyhral aj tretí zápas za sebou v predĺžení. V drese čínskeho klubu sa predstavili aj exslovanisti Tomáš Kundrátek a Rok Tičar, zo striedačky sledoval duel náhradný brankár Barry Brust.Zverenci Vladimíra Országha sa v rámci trojzápasovej domácej série s tímami z Ďalekého východu najbližšie stretnú v utorok s Admiralom Vladivostok (18.30), o dva dni neskôr v rovnakom čase privítajú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu Amur Chabarovsk.Slovan sa od úvodu zahryzol do súpera a pred bránkou hostí bolo rušno. V 5. minúte domáci vďaka vysokému pressingu získali späť puk na útočnej modrej, Virta prihral úplne voľnému Řepíkovi, ktorý však zblízka namieril do lapačky Lazušina. Následne sa nepresadil ani Červený a Liškov teč skončil tesne vedľa bránky.Ďalšiu obrovskú príležitosť mal v 7. minúte Virta, ktorý sa dravo predral pred Lazušina, brankár Červenej hviezdy mu prekazil radosť. Smolu v koncovke mal predovšetkým Řepík, ktorý v prvej tretine zahodil tri čisté šance, najmä jeho tutovka po chybe Kundráteka volala po góle. Hostia nápor ustáli a postupne sa osmelili v útoku, v 14. minúte ukázal Čiliak svoje umenie pri strelách obrancu Lajunena."Belasí" aj II. tretinu začali zostra a dostali možnosť hrať presilovku 5 na 3. V nej sa ešte príklep Gelinasa neujal, ale vzápätí už Taffe odklial čaro Lazušina, keď sa puk odrazil za jeho chrbát od nohy Kundráteka - 1:0.Slovan dominoval a Čiliak bol prvú polovicu druhej časti bez práce. Potom sa hostia prebrali, začali im vychádzať kombinácie a aktivitou si vypýtali fauly. V 32. minúte využili presilovku aj oni, keď strela Lajunena od modrej čiary zapadla do pravého horného rohu Čiliakovej bránky - 1:1.Slovan odpovedal brejkom Sukeľa, Lazušin vytesnil puk vyrážačkou. Do šatne odchádzali s tesným náskokom domáci, v záverečnej sekunde tretiny v početnej výhode po delovke Baileyho a dorážke Červeného zakončil Řepík do úplne prázdnej bránky. Arbitri po porade s videorozhodcom uznali, že puk stihol preťať bránkovú čiaru ešte pred vypršaním času.Hostia v snahe vyrovnať vrhli v treťom dejstve všetky sily do útoku. Tri strelecké pokusy predviedol Fontaine, no Čiliak podržal svoje mužstvo a dokázal vytesniť vyrážačkou aj delovku Yipa. V 45. minúte sa už však radoval z gólu Beck, keď si puk smolne zrazil korčuľou do siete obranca Bačik.Slovan reagoval zvýšenou aktivitou, zápas dostal ešte väčšie grády. V 53. minúte sa dostali domáci tretíkrát do vedenia, keď si po strele Sersena vychutnal Lazušina osamotený Sukeľ - 3:2. O dve minúty neskôr mohol vyrovnať Kane, Čiliak s námahou vyrazil puk pozdĺž bránkovej čiary.Čínsky klub bol nútený otvoriť hru, čo bola voda na mlyn pre protiútoky slovanistov. V 56. minúte mohli zaklincovať výhru, keď sa dostali do rýchleho prečíslenia, no Lazušin zneškodnil tutovku Červeného. Hostia sa dočkali vyrovnania v power play bez brankára, 16 sekúnd pred koncom III. tretiny prekonal Čiliaka St. Pierre po smoliarskom odraze puku od korčule Sersena.V predĺžení sa naklonilo šťastie späť na stranu Slovana, po pravej strane dravo prenikol Červený a zavesil na víťazných 4:3.Vladimír Országh, tréner SlovanaJussi Tapola, tréner Kchun-lunu:Matúš Sukeľ, útočník Slovana:Rudolf Červený, strelec rozhodujúceho gólu: