Slovan otočil duel s Admiralom, predĺžil víťaznú sériu

KHL - základná časť:



Slovan Bratislava - Admiral Vladivostok 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)



Góly: 18. Taffe (Virta, Řepík), 36. Sersen (Červený, Taffe), 47. Gelinas (Taffe), 48. Sukeľ (Rau, Liška) - 4. Ugolnikov (Tatalin, Černikov), 9. Mereskin (Glazačev, Miščenko), 34. Černikov. Rozhodovali: Morozov, Sergejev - Majtak, J. Streľcov, vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6198 divákov.



Zostavy:



Slovan Bratislava: Čiliak – Sersen, Gelinas, Grman, Meszároš, Jánošík, Klok, Bačik, Švarný – Řepík, Taffe, Virta – Liška, Sukeľ, Červený – Lamper, Bailey, Lunter – Baranov, Chipchura, Rau



Admiral Vladivostok: Krasotkin – Antropov, Miščenko, Taratunin, Kubát, Ugolnikov, Tatalin – Černikov, Vicharev, Koroľov – Hovorka, Polák, Koňkov – Voronin, Mereskin, Glazačev – Feoktistov, V. Streľcov, A. Streľcov

Tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 19 11 4 0 4 52:26 30



2. SKA Petrohrad 17 11 2 2 2 57:23 28



3. Jokerit 17 12 0 3 2 62:38 27



4. Jaroslavľ 18 10 2 1 5 50:35 25



5. Soči 19 5 3 4 7 46:51 20



6. Spartak Moskva 18 7 1 2 8 43:43 18



7. Víťaz Podoľsk 18 6 2 1 9 45:54 17



8. SLOVAN 19 4 3 2 10 42:64 16



---------------------------------------------



9. Dinamo Riga 18 5 2 1 10 37:49 15



10. Dinamo Moskva 19 5 1 3 10 42:54 15



11. Čerepovec 19 4 2 2 11 28:52 14



12. Dinamo Minsk 18 4 0 3 11 36:51 11

Bratislava 16. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava natiahli sériu víťazstiev v KHL už na štyri zápasy, v utorok zdolali v domácom prostredí Admiral Vladivostok 4:3. V tabuľke Západnej konferencie sa posunuli so ziskom 16 bodov už na ôsme postupové miesto.Zverenci trénera Vladimíra Országha prehrávali v zápase 0:2 aj 1:3, ale dokázali nepriaznivý vývoj otočiť. V tretej tretine za stavu 2:3 skórovali v priebehu 21 sekúnd Eric Gelinas a Matúš Sukeľ. V drese hostí sa predstavil aj slovenský reprezentant Marek Hovorka, ktorý vyšiel bodovo naprázdno. Naposledy "belasí" ťahali podobnú víťaznú šnúru v januári 2017, vtedy vyhrali až sedem zápasov v rade.Slovenský zástupca v nadnárodnej súťaži zakončí trojzápasovú domácu sériu štvrtkovým súbojom s Amurom Chabarovsk (18.30).Slovan mal už v 3. minúte veľkú možnosť otvoriť skóre, ale Chipchura sám pred Krasotkinom zaváhal. Na druhej strane stačila hosťom jedna nevinná akcia, aby sa gólovo presadili, nahodenie Ugolnikova od modrej čiary skončilo až za chrbtom Čiliaka - 0:1.Domáci reklamovali súperov teč so zdvihnutou hokejkou, ale videorozhodca gól odobril. "Belasých" brzdili v rytme početné vylúčenia, Vladivostok tak hral v úvode často presilovku.V 8. min v nej Hovorka ešte z uhla netrafil odkrytú bránku, no o minútu neskôr už zvýšil náskok Mereskin, aj s prispením korčule. Ten istý hráč mohol pridať aj tretí gól hostí, v 17. minúte z ideálnej pozície z kruhov trafil Čiliaka. Slovan sa dočkal zníženia o minútu neskôr, po zadovke Virtu elegantne poslal puk medzi Krasotkinove betóny Taffe.Domáci si v úvode 2. tretiny prvýkrát zahrali presilovku, v nej poslali na bránku Admiralu niekoľko nebezpečných striel, no bez gólového efektu. V 27. min sa pri pomalom striedaní slovanistov dostal v presilovke hostí do úniku Voronin, ale Čiliak podržal svoj tím a vytesnil puk na ochrannú sieť."Belasí" sa pokúšali o tlak, pred Krasotkina však prenikali iba s veľkou námahou. V 33. min mohol potrestať ojedinelé zaváhanie súperovho brankára Baranov, úplne prázdnu bránku však netrafil. To ho mohlo mrzieť, pretože na druhej strane Černikov nahodil puk od útočnej modrej a ten Čiliakovi prepadol do siete - 1:3.Slovan dokázal expresne odpovedať, v presilovke sa oprel do puku Sersen a prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste - 2:3.Slovanisti pokračovali v tretej časti v dobýjaní súperovej bránky. V 46. min sa dočkali vyrovnania, Taffe udržal puk v útočnom pásme, posunul ho na Gelinasa, ktorý strelou z pravého kruhu prepálil Krasotkina.Aréna opäť zaburúcala o 21 sekúnd neskôr. So šťastím sa presadil Sukeľ a Slovan prvýkrát v zápase viedol. Tréner hostí reagoval na vývoj a vybral si oddychový čas. Admiral v závere vrhol všetky sily do útoku, Černikov sa ocitol v dobrej pozícii, no Čiliak sa stihol presunúť. Admiral to v závere skúsil bez brankára, ale Slovan už výsledok udržal.Matúš Sukeľ, autor víťazného gólu Slovana:Vladimír Országh, tréner Slovana:Sergej Svetlov, tréner Admiralu: