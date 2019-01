Slovan prehral piatykrát po sebe

HC Slovan Bratislava - Viťaz Podoľsk 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)



Góly: 31. Chipchura (Rau, Sersen) - 1. Sjomin, 7. Sjomin (Aaltonen, Řepík), 14. Šinkevič (Švec-Rogovoj, Kokarev). Rozhodovali: Soin, Ravodin – Novikov, Zacharenkov, vylúčení: 1:1 na 2 min, navyše: Grman (Slovan) 10 min za úder do hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, 5237 divákov



Slovan Bratislava: Štěpánek (7. Čiliak) – Jánošík, Sersen, Grman, Klok, Bačik, Gelinas, Švarný – Červený, Rau, Taffe – Lunter, Sukeľ, Liška – Hrnka, Chipchura, Lamper – Baranov, Sloboda, Buc



Viťaz Podoľsk: Ortio – Mozík, Katičev, Jevsejenkov, Stasenko, Golovkov, Šinkevič, Kožemjakin – Aaltonen, Sjomin, Řepík – Rendulič, Nikulin, Makejev – Švec-Rogovoj, Kokarev, Stoľarov – Gončarov, Vyglazov, Komarov – Černov

Tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 47 32 8 0 7 142:56 80



2. SKA Petrohrad 46 33 3 4 6 158:61 76



3. Jokerit 46 26 3 6 11 147:111 64



4. Jaroslavľ 48 24 6 3 15 118:94 63



5. Dinamo Moskva 49 20 6 4 19 121:114 56



6. Spartak Moskva 48 17 7 6 18 124:115 54



7. Viťaz Podoľsk 47 19 4 4 20 106:119 50



8. HK Soči 48 14 7 8 19 115:128 50



------------------------------------------



9. Dinamo Riga 47 14 5 8 20 98:120 46



10. Dinamo Minsk 47 12 2 4 29 91:135 32



11. Čerepovec 47 9 5 4 29 82:142 32



12. SLOVAN 49 8 4 3 34 83:164 27

Bratislava 11. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v piatkovom domácom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) s Viťazom Podoľsk 1:3. Pre zverencov Vladimíra Országha to bola piata prehra v sérii. "Belasí" sú na chvoste tabuľky Západnej konferencie a zároveň i celej súťaže so ziskom 27 bodov.V rámci terajšej domácej trojzápasovej série odohrá Slovan druhý duel v nedeľu 13. januára o 17.30 h proti Avtomobilistu Jekaterinburg.Prvý gól už po 60 sekundách ponúkli Slovanisti hosťom sami. Liška stratil puk v obrannom pásme a Sjomin z pravej strany prepálil Čiliaka - 0:1. Slovan sa potom snažil súperovu bránku ohroziť niekoľkými strelami, ale v 6. minúte sa opäť dostal do úniku Sjomin a druhýkrát zakončil veľmi chladnokrvne - 0:2.Štěpánek si do tohto momentu poriadne nesiahol na puk a tréner Országh ho po góle vymenil za Čiliaka. Ten však inkasoval o 7 minút neskôr po strele Šinkeviča. Herná prevaha hostí narastala čoraz viac, ďalšiemu gólu vo svojej sieti zabránil Čiliak po strele Vyglazova. Slovan mohol znížiť v závere úvodnej tretiny v presilovke, ale ani jedna z veľkého množstva striel neskončila v sieti.Hostia z Podoľska boli pri chuti aj v druhej tretine. Najskôr odmietol hetrik Sjomin, po ňom sa nepresadil ani Rendulič. V polovici zápasu Slovanu vyšla podarená kombinácia, keď Rau sám pred Ortiom nespanikáril, poslal puk na voľného Chipchuru a ten znížil na rozdiel dvoch gólov. Hostia potom mohli ísť opäť do trojgólového vedenia po strele Sjomina, ale stav sa už v druhom dejstve nezmenil.V tretej tretine sa zápas prakticky už len dohrával. Viťaz si pozorne strážil náskok, nepúšťal sa zbytočne do ofenzívy, ale v 48. minúte mohol inkasovať po teči Hrnku. Gólom sa neskončil ani závar, po ktorom mal možnosť skórovať Lamper. Slovan napriek streleckej prevahe v zápase podľahol o dva góly.