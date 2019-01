KHL: Slovan prehral desiaty zápas v sérii, doma podľahol Minsku

HC Slovan Bratislava - Dinamo Minsk 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)



Góly: 17. Lunter (Buc), 21. Gelinas (Chpchura, Klok) - 10. Blum, 33. Stepanov (Drozdov), 37. Volkov, 59. Kitarov (S. Kosticyn). Rozhodovali: Kuľov, Ovčinikov - Ivanov, Černišjov, vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 5289 divákov



Slovan Bratislava: Štěpánek – Sersen, Jánošík, Gelinas, Klok, Švarný, Bačik, Boldižár – Červený, Sukeľ, Liška - Chipchura, Taffe, Rau - Lunter, Buc, Lamper - Sloboda, Jeglič, Baranov - Bailey



Dinamo Minsk: Enroth – Chenkel, Lisovec, Blum, Bokun, Jevenko, Wiercioch, Znacharenko – Kogaljov, Tereščenko, S. Kosticyn – Pulkkinen, Howden, Drozdov – Stepanov, Kovyršin, Parfejevec – Litvinov, Volkov, Kitarov

Tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 52 37 4 5 6 181:70 87



2. CSKA Moskva 52 35 8 0 9 154:63 86



3. Lokomotiv Jaroslavľ 53 29 6 3 15 138:98 73



4. Jokerit Helsinki 52 28 4 6 14 165:129 70



5. Dinamo Moskva 53 22 6 5 20 129:121 61



6. Spartak Moskva 54 20 7 7 20 144:133 61



7. Viťaz Podoľsk 52 21 5 4 22 117:134 56



8. HK Soči 52 15 7 9 21 125:139 53



-----------------------------------------------------



9. Dinamo Riga 53 15 6 10 22 107:137 52



10. Severstaľ Čerepovec 53 11 7 4 31 101:157 40



11. Dinamo Minsk 52 13 2 6 31 100:151 36



12. SLOVAN BRATISLAVA 53 8 4 3 38 88:182 27

Bratislava 26. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v sobotnom súboji KHL na domácom ľade s Dinamom Minsk 2:4. Zverenci Vladimíra Országha v kalendárnom roku 2019 ešte nezískali ani bod a celkovo to bola pre nich už desiata prehra v sérii.So ziskom 27 bodov zostávajú "" na chvoste Západnej konferencie i celej súťaže. V druhom dueli päťzápasovej šnúry na domácom ľade nastúpia vo štvrtok 31. januára proti HK Soči.Začiatok patril hráčom Slovana, dvakrát sa dostali pred hosťujúceho brankára, skóre však neotvorili. Na opačnej strane predviedol dobrý zákrok Štěpánek pri strele Howdena. V 7. minúte stratil za domácou bránkou puk Švarný, hostia ponúknutú príležitosť nevyužili. Otvárací gól stretnutia dal v 10. minúte Blum, keď presnou strelou využil zakrytý výhľad domáceho brankára. Minsk bol strelecky aktívnejší, Bratislavčania sa presadzovali veľmi ťažko. V 17. minúte sa im však podarilo vyrovnať, keď sa na dvakrát presadil Lunter po spolupráci s Bucom.Slovan vstúpil do druhej časti zlepšeným pohybom a v 21. minúte sa dostal do vedenia, od modrej čiary namieril presne Gelinas. Domáci sa častejšie dostávali pred súperovho brankára ako hráči Minska, ale ďalší gól sa im pridať nepodarilo. Naopak, hostia vyrovnali po zlej rozohrávke hráčov Slovana vo vlastnom obrannom pásme a osamotený Stepanov prekonal Štěpánka. V 37. minúte hrali domáci presilovku, no po niekoľkých sekundách zlomil hokejku Sersen na súperovej modrej čiare a Volkov premenil svoj samostatný únik na vedúci gól hostí.Slovanisti sa v úvode tretej tretiny pokúšali o častú streľbu, brankár Enroth v hosťujúcej bránke bol však pozorný. Domáci hrali aktívne, hráčov Minska púšťali pred Štěpánka len sporadicky. V 52. minúte hrali hostia presilovú hru, Slovan sa ubránil. Domáci mali veľkú šancu v 58. minúte, no Lamper nevyrovnal. Konečný výsledok stanovil gólom do prázdnej bránky Kitarov.Vladimír Országh, tréner Slovana: "."Andrej Sidorenko, tréner Minska: "."Mário Lunter, útočník Slovana: "."