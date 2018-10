KHL: Slovan utrpel porážku na ľade Salavatu Julajev Ufa

KHL - základná časť:



Salavat Julajev Ufa - Slovan Bratislava 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)



Góly: 11. Kemppainen (Larsen, Omark), 13. Panin (Larsen, Hartikainen), 21. Kemppainen (Hartikainen, Omrak), 46. Kugryšev - 17. Virta (Sersen, Chipchura). Rozhodovali: Bukin, Gamalej - Jakov, Ponamarenko (všetci Rus.), vylúčení: 1:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 5970 divákov.



Salavat Julajev Ufa: Metsola – Larsen, Panin, Sergejev, Nazarevič, Arzamascev, Koledov, Jelizarov – Hartikainen, Kemppainen, Omark – Burdasov, Chochriakov, Tkačov – Kugryšev, Osnovin, Majorov – Soloduchin, Žarkov, Kadejkin – Šen



Slovan Bratislava: Štěpánek - Sersen, Jánošík, Gelinas, Klok, Švarný, Meszároš, Bačik, Hedera - Sukeľ, Taffe, Virta - Řepík, Bailey, Červený - Liška, Chipchura, Rau - Lamper, Hrnka, Lunter



Ufa 5. októbra (TASR) - Hráči Slovana Bratislava prehrali v piatkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Salavatu Julajev Ufa 1:4. Jediný gól hostí strelil v 17. minúte Patrik Virta.Zverenci trénera Vladimíra Országha tak nezvládli úvodný duel zo štvorzápasovej série na klziskách súperov a nebodovali už vo štvrtom dueli za sebou. V priebežnej tabuľke Západnej konferencie zostávajú so ziskom ôsmich bodov na poslednom 12. mieste. Druhé stretnutie na treťom "tripe" v sezóne odohrajú v nedeľu 7. októbra o 13.00 SELČ v Kazachstane proti Barysu Astana.Od začiatku sa hral svižný hokej, slovanisti sa dostali do veľkej šance hneď v 1. minúte, Virta však trafil iba hornú žŕdku Metsolovej bránky. Hráči Slovana dobre napádali obrancov Ufy, tí mali problémy s rozohrávkou. Domáci sa dostali do prvej gólovej príležitosti v 10. minúte, Štěpánek nebezpečný pokus Soloduchina zneškodnil. O niekoľko sekúnd sa domáci predsa len dostali do vedenia po góle Kemppainena. Hráči Ufy prevzali iniciatívu a pridali aj druhý gól, keď v 13. minúte skóroval Panin. "Belasí" znížili v 17. minúte, keď sa po strele Sersena presadil pred domácim brankárom Virta. Ufa v závere vyvinula tlak na bránku hostí, ale tretí gól do prvej sirény nestrelila.Z druhej tretiny uplynulo iba 47 sekúnd a Kemppainen zvýšil na 3:1. Slovan robil chyby vo svojom obrannom pásme, domáci boli aktívni, "belasí" sa pred domáceho brankára do polovice druhej časti hry dostávali len sporadicky. V 30. minúte mohol zavŕšiť hetrik Kemppainen, ale z dobrej pozície trafil len do žrde. Dva dobré zákroky predviedol Štěpánek a držal nádej Slovana na dobrý výsledok. V 35. minúte sa do troch zakončení v priebehu krátkeho času dostali hostia, znížiť však nedokázali.Aj v tretej časti hry boli lepší domáci hokejisti, priebeh zápasu kontrolovali, Metsola bol prakticky bez práce. V 46. minúte sa Kugryševova prihrávka pred bránku odrazila od Kloka za Štepánkov chrbát - 4:1. Český brankár však zachránil hostí od vyššej prehry viacerými dobrými zákrokmi. V závere ohrozili slovanisti Metsolu tromi nebezpečnými strelami, no bez gólového efektu.