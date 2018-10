KHL: SLOVAN VYHRAL V NOVOSIBIRSKU, prerušil sériu prehier

Sibir Novosibirsk - Slovan Bratislava 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)



Góly: 56. Kazakov - 13. Rau (Baranov, Švarný), 65. Gelinas (Taffe). Rozhodcovia: Ravodin, Sidorenko – Sazonov, Strelcov, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky 0:1, oslabenia: 0:0, 5211 divákov.



Sibir: Krasikov – Alexejev, Loginov, Vorobej, Piganovič, Morozov, Demidov, Savčenko – Sajustov, Bertrand, Dugin – Michajlov, Kazakov, Šarov – Romancev, Tkačenko, Šaškov – Pešechonov, Bodrov, Komarov – Jakovlev



Slovan: Čiliak – Sersen, Gélinas, Grman, Meszároš, Jánošík, Klok, Bačík, Švarný – Řepík, Taffe, Červený – Virta, Sukeľ, Liška – Lamper, Bailey, Lunter – Chipchura, Rau, Baranov

Novosibirsk 9. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorňajšom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Sibiru Novosibirsk 2:1. Zverenci trénera Vladimíra Országha týmto triumfom zastavili sériu piatich prehier, naplno bodovali po štvrtý raz v sezóne. Napriek výhre však "belasí" zostali na chvoste tabuľky Západnej konferencie.Slovan zakončí výjazd na klziskách súperov vo štvrtok 11. októbra, od 18:30 h nastúpi proti Avangardu Omsk.Slovan v snahe odčiniť predchádzajúce prehry "vybehol" na súpera, výborne korčuľoval, no najmä hral jednoducho. Krátke rýchle prihrávky, ktorými sa dostával do útočného pásma, držali v pozore domáceho brankára Krasikova, ktorý musel vyriešiť prvú vážnu šancu po strele Chipchuru. Slovan svoju aktivitu gólovo vyjadril v 13. minúte, kedy sa po prihrávke Švarného dostal do úniku Rau a pomedzi betóny brankára poslal puk do siete - 0:1. V závere prvej tretiny mohli "belasí" pridať ďalší gól v presilovke, ale domáci hokejisti odolali.Na začiatku druhého dejstva pokračovala početná výhoda Slovana, Gelinas mohol počas nej zvýšiť náskok svojho tímu, ale jeho gólovú strelu zlikvidoval Krasikov. K slovu sa potom dostal aj Sibir, Demidov pálil na Čiliaka z dobrej pozície, ale brankár Slovana výborne zasiahol. Rovnako dopadla aj akcia v 27. minúte po brejku Kazakova. "Belasí" si udržali jednogólový náskok aj v závere druhej tretiny pri presilovke domácich.Tretia tretina sa niesla v snahe domácich o vyrovnanie, čo dávalo Slovanu šance na protiútoky. Čiliak zachránil svoj tím po strele Komarova v 48. minúte, hostia mohli odskočiť na dva góly v ďalšej početnej výhode. Taffe však svoju možnosť nevyužil. Štyri minúty pred koncom však Kazakov z dorážky z veľkého uhla dokázal vyrovnať. Po tomto momente sa Slovan snažil o víťazný gól, bol strelecky aktívnejší, ale zápas napokon dospel do predĺženia.Aj v predĺžení bol Slovan lepším mužstvom, gól mohol najskôr streliť Grman, ale o víťazovi napokon rozhodla presilovková strela obrancu Gelinasa.