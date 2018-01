KHL: Hokejisti bratislavského Slovana triumfovali v Kazani

Ak Bars Kazaň - HC Slovan Bratislava 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Góly: 12. Lukojanov (Gluchov), 51. Svitov (Markov) - 16. Sersen, 35. Meszároš (Řepík, Mikúš), 35. Hrnka, 41. Boychuk (Meszároš, Řepík). Rozhodovali: Gašilov, Judakov – Ivanov, Lazarev (všetci Rus.), vylúčenia: 5:6 na 2 min, navyše: Šerbatov (Slovan) 5+DKZ za seknutie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 5449 divákov



Ak Bars Kazaň: Garipov - Ľamkin, Ohtamaa, Markov, Manuchov, Batyršin, Tokranov, Sidorov - Lukojanov, Gluchov, Potapov - Galijev, Lander, Klinghammer - Azevedo, Tkačov, Sekáč - Burmistrov, Svitov, Glinkin

HC Slovan Bratislava: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Després, Bačik, Voráček, Černý, Hedera - Řepík, Boychuk, Mikúš – Garbutt, Viedenský, Genoway – Skalický, Hrnka, Sloboda – Réway, Šerbatov, Hecl - Sádecký

Tabuľka Západnej konferencie:



1. SKA Petrohrad 52 39 6 3 4 216:89 132

2. CSKA Moskva 52 33 9 1 9 162:76 118

3. Jokerit 50 27 3 8 12 134:90 95

4. Jaroslavľ 52 23 9 3 17 139:124 90

5. Nižný Novgorod 53 22 5 8 18 107:118 84

6. HK Soči 52 21 7 7 17 124:128 84

7. Spartak Moskva 52 20 7 4 21 141:135 78

8. Čerepovec 52 17 8 10 17 120:135 77

______________________________________

9. Dinamo Moskva 53 18 8 5 22 124:133 75

10. Dinamo Minsk 51 17 5 3 26 97:115 64

11. Víťaz Podoľsk 52 14 4 7 27 121:154 57

12. SLOVAN 51 14 3 7 27 106:167 55

13. Dinamo Riga 49 7 7 8 27 89:133 43

Kazaň 19. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v piatkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade lídra Východnej konferencie Ak Bars Kazaň 4:2. Po stredajšom víťazstve v Soči (2:1 pp a sn) si pripísali druhú výhru na súperovom klzisku za sebou. V tabuľke Západnej konferencie Slovanu naďalej patrí so ziskom 55 bodov 12. priečka.Zverenci Eduarda Zankovca nastúpia na svoj tretí duel v rámci šesťzápasového výjadu v nedeľu 21. januára (12.30 h SEČ) proti Salavatu Julajev Ufa.Domáci sa po vlažnom úvode dostali do vedenia v 12. minúte, keď zblízka skóroval Lukojanov. Slovan odpovedal o štyri minúty neskôr, keď strelou od modrej využil presilovku Sersen. Hostia mohli pridať druhý gól pár sekúnd pred koncom 1. tretiny, no Řepík nevyužil veľkú šancu.V prvých minútach druhej časti boli aktívnejší hráči Kazane, hosťujúci brankár Štěpánek však bol spoľahlivý, a tak sa k slovu dostal Slovan. V 35. minúte využil presilovku tečovanou strelou kapitán Meszároš a o pár sekúnd neskôr sa strelecky presadil aj Hrnka. V závere druhej tretiny sa Slovanisti dostali do prečíslenia 2 na 1, Boychuk vystrelil, ale nedal gól.Hostia sa v 41. minúte dostali do vedenia 4:1, keď Boychuk už využil svoju druhú gólovu príležitosť. Domáci v 51. minúte znížili, keď Svitov z dorážky prekonal Štěpánka. Slovan odolal záverečnému náporu Kazane a na ľade lídra Východnej konferencie vyhral 4:2.