Nórska bežkyňa na lyžiach Björgenová ukončila kariéru

Profil:



meno: Marit Björgenová

narodená: 21. marca 1980 v Trondheime (38 rokov)

rodinný stav: slobodná, žije s bývalým olympijským šampiónom v severskej kombinácii Fredom Börrem Lundbergom, má syna Mariusa (narodený v decembri 2015)

rezidencia: Holmenkollen (Nór.)

výška/váha: 1,68 m/56 kg

úspechy:

8-krát olympijská víťazka, 4-krát striebro na ZOH, 3-krát bronz na ZOH - najúspešnejšia športovkyňa zimných olympiád v histórii

18-krát majsterka sveta, 5-krát striebro na MS, 3-krát bronz na MS

114-krát víťazka pretekov SP (debut 27. decembra 1999)

4-krát víťazka celkového poradia SP (2005, 2006, 2012 a 2015)

víťazka Tour de Ski 2015

Oslo 6. apríla (TASR) - Najúspešnejšia športovkyňa zimných olympiád v histórii, nórska bežkyňa na lyžiach Marit Björgenová, ukončila kariéru.povedala pre nórsku verejnoprávnu televíziu NRK. Uviedla to krátko pred národným šampionátom, ktorý sa uskutoční cez víkend v Alta a bude to jej súťažná derniéra, informovala agentúra DPA.Tridsaťosemročná Björgenová má na konte osem zlatých olympijských medailí, celkovo 15 (8-4-3). Na majstrovstvách sveta získala 18 titulov, čo sa pred ňou nepodarilo žiadnemu inému bežcovi, dokopy nazbierala 26 pódiových umiestnení na svetových šampionátoch. Štyrikrát vyhrala celkové poradie SP (2005, 2006, 2012 a 2015), pričom v prestížnom seriáli získala dokopy 114 triumfov a 184 pódiových umiestnení v 303 pretekoch.Na uplynulých ZOH v Pjongčangu získala dve zlaté, striebornú a dve bronzové medaily. V historických štatistikách zimných olympionikov tak prekonala nórskeho biatlonového velikána Oleho Einara Björndalena (8-4-1), ktorý po sezóne taktiež ukončil bohatú kariéru.vyhlásila ešte v Pjongčangu.Matka dvojročného syna povedala už po marcovom finále SP, že sa počas Veľkonočných sviatkov rozhodne, či bude pokračovať ešte ďalšiu sezónu.Reprezentačná kolegyňa Therese Johaugová podporila jej rozhodnutie, i keď by po jej boku rada ešte rok pretekala.povedala.