Stoch obhájil titul a napodobnil Hannawalda

Výsledky štvrtého podujatia Turné štytoch mostíkov v Bischofshofene:



1. Kamil Stoch (Poľ.) 275,6 (132,5+137,0), 2. Anders Fannemel (Nór.) 272,4 (130,0+139,0), 3. Andreas Wellinger (Nem.) 270,5 (129,0+139,5), 4. Stefan Kraft (Rak.) 268,6 (130,5+135,5), 5. Robert Johansson (Nór.) 268,2 (127,0+140,0), 6. Andreas Stjernen (Nór.) 267,2 (129,5+138,5), 7. Junširo Kobajši (Jap.) 255,4 (126,5+134,5), 8. Peter Prevc (Slovin.) 253,8 (127,5+131,5), 9. Dawid Kubacki (Poľ.) 253,3 (132,0+127,5), 10. Markus Eisenbichler (Nem.) 244,5 (126,5+129,0)



Konečné poradie Turné štyroch mostíkov:



1. Stoch 1108,8 b., 2. Wellinger 1039,2, 3. Fannemel 1021,3, 4. Kobajaši 1021,1, 5. Johansson 1009,4, 6. Kubacki 1003,0, 7. Eisenbichler 993,8, 8. Daniel-André Tande (Nór.) 992,3, 9. Johann André Forfang (Nór.) 977,4, 10. Jernej Damjan (Slovin.) 974,1



Celkové poradie SP:



1. Stoch 723, 2. Richard Freitag (Nem.) 711, 3. Wellinger 569, 4. Daniel-Andre Tande (Nór.) 485, 5. Kobajaši 410, 6. Kraft 399



Bischofshofen 6. januára (TASR) - Poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch suverénnym spôsobom obhájil celkové prvenstvo na Turné štyroch mostíkov a získal sošku Zlatého orla. V sobotu triumfoval aj na záverečnom podujatí v rakúskom Bischofshofene a napodobnil Nemca Svena Hannawalda, ktorý v roku 2002 ako doposiaľ jediný vyhral všetky štyri časti Turné. Stoch nenašiel premožiteľa ani v Oberstdorfe, Garmisch-Partenkirchene a Innsbrucku'a zaknihoval Grand Slam.V trojkráľovom vyvrcholení v Bischofshofene predstihol o 3,2 bodu Nóra Andersa Fannemela, tretí skončil Nemec Andreas Wellinger. V celkovom poradí Turné zvíťazil Stoch s obrovským náskokom 69,6 bodu pred Wellingerom. V Bischofshofene si vytvoril výbornú východiskovú pozíciu už po 1. kole, v ktorom pristál na značke 132,5 m a usadil sa na čele o 2,5 bodu pred svojím krajanom Dawidom Kubackim. V druhom kole zaletel do vzdialenosti 137 m a slávil 26. triumf vo Svetovom pohári.Vďaka zisku 100 bodov sa dostal na čelo celkového poradia prestížneho seriálu pred Nemca Richarda Freitaga, ktorý v Innsbrucku utrpel nepríjemný pád a na záverečnú súťaž vôbec nenastúpil. Pre Poľsko je to tretie celkové prvenstvo na Turné, o prvé sa postaral v sezóne 2000/01 legendárny Adam Malysz, ktorý po súťaži v Bischofshofene zablahoželal svojmu krajanovi rovnako ako Hannawald.Stoch sa stal prvým úspešným obhajcom titulu na Turné od roku 2013, keď sa to podarilo Rakúšanovi Gregorovi Schlierenzauerovi.povedal Stoch do kamier rakúskej televízie ORF.Fannemel sa vďaka druhému miestu v Bischofshofene posunul v konečnom poradí Turné na tretiu priečku o dve desatiny bodu pred Japonca Junšira Kobajašího. Debakel utrpeli na 66. ročníku Turné Rakúšania. Ani na jednom mostíku nestáli na stupňoch víťazov, čo sa im naposledy stalo v sezóne 2005/2006. Od sezóny 2008/2009 rakúski reprezentanti pritom na tradičnom podujatí dominovali a vyhrali sedemkrát za sebou. Schlierenzauer triumfoval dvakrát, ďalšie tituly pridali Wolfgang Loitzl, Andreas Kofler, Thomas Morgenstern, Thomas Diethart a v sezóne 2014/2015 obhajca veľkého glóbusu Stefan Kraft.