D. Paris vyhral zjazd Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli

Kitzbühel 25. januára (TASR) - Taliansky lyžiar Dominik Paris vyhral v piatok zjazd Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Na slávnom Hahnenkamme (Kohúťom hrebeni) dosiahol časom 1:56,82 svoj tretí triumf v klasických pretekoch kráľovskej alpskej disciplíny, štvrtý celkovo na obávanej trati "Streif, kde uspel aj v jednom super-G. Druhé miesto so stratou dvoch desatín sekundy obsadil Švajčiar Beat Feuz, tretí bol domáci Otmar Striedinger (+0,37 s).



Každoročne najsledovanejšia súťaž Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa nešla tradične v sobotu, ináč však spĺňala všetky parametre. Zjazd v prominentnom Kitzbüheli predsunuli poveternostné predpovede, lebo v bohatej histórii sa pre silný vietor alebo hmlu podujatie viackrát neuskutočnilo, resp. sa konali dve skrátené kolá. Teraz to však bolo, v Parisovom prípade tretíkrát triumfálne, plnohodnotné prevedenie na trati, ktorá je známa aj svojím prudkým štartom a dlhým skokom do Myšej pasce (Mausefalle) s následnou kritériovou Strminou (Steilhang). Dvadsaťdeväťročný rutinér práve tam položil základy svojho víťazstva, do strmého "esíčka" vletel najrýchlejšia a hoci najviac zatvorený úsek "pásu" neprešiel úplne najlepšie, vďaka špičkovému sklzu pri optimálnej postave pre rýchlostné disciplíny nabral rýchlosť a na Starom prieseku (Alte Schneise) v polovici kurzu už opäť viedol. Nejaké stotinky stratil v druhej technickej fáze trate, lenže udržal si tempo v nájazde z Hausbergu do Traverzu a následné predcieľové "vajíčko" mu zabezpečilo vedenie. Nikto z ďalších súperov s výnimkou Striedingera sa štartujúcemu s číslom 13 už nepriblížil ani len na 9 desatín.



Paris vyhral na Streife zjazd aj v rokoch 2013 a 2017. Medzitým dobyl aj titul v superobrovskom slalome. Je to jeho dvanásty triumf v pretekoch SP a tretí v tejto sezóne. Obe kĺzavé disciplíny mu patrili v decembri v talianskom Bormiu, ale minulý týždeň mu nevyšiel tradičný kitzbühelovský predkrm na Lauberhorne. Vo švajčiarskom Wengene sklamal v zjazde i v jeho kombinácii so slalomom a dve protipólové výslednice elitného pretekára na oboch najslávnejších a najťažších zjazdovkách sveta opäť demonštrovali ich špecifiká. Konkrétne Paris sa nikdy nedostal na lauberhornské pódium, na Streife má bilanciu zjazdu 3-1-0.