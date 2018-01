Vlhová skončila tretia na mestskom podujatí v Štokholme

Výsledky mestského podujatia SP v Štokholme:



ženy



1. Nina Haverová-Lösethová (Nór.), 2. Wendy Holdenerová (Švaj.), 3. Petra VLHOVÁ (SR), 4. Frida Hansdotterová (Švéd.), 5. Bernadette Schildová, Katharina Gallhuberová (obe Rak.), Christina Geigerová (Nem.), Irene Curtoniová (Tal.), 9. Katharina Truppeová (Rak.), Resi Stieglerová (USA), Denise Feierabendová, Melanie Meillardová (obe Švaj.), Chiara Costazzová (Tal.), Lena Dürrová, Marina Wallnerová (obe Nem.), Anna Swennová Larssonová (Švéd.)



osemfinále: VLHOVÁ - Wallnerová +0,49 s

štvrťfinále: VLHOVÁ - Curtoniová +0,04

semifinále: Holdenerová - VLHOVÁ +0,42

malé finále: VLHOVÁ - Hansdotterová +0,27

finále: Haverová-Lösethová - Holdenerová +0,52



Celkové poradie SP (po 29 z 39 súťaží):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1513 bodov, 2. Holdenerová (Švaj.) 842, 3. VLHOVÁ 754, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 714, 5. Hansdotterová 657, 6. Tina Weiratherová (Licht.) 601, ...95. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ 22, 123. Barbara KANTOROVÁ (obe SR) 3



Poradie slalomu (po 10 z 12 súťaží):



1. Shiffrinová 780, 2. VLHOVÁ 605, 3. Hansdotterová 561, 4. Holdenerová 545, 5. Schildová 378, 6. Meillardová 292, ...42. VELEZ-ZUZULOVÁ 22



muži



1. Ramon Zenhäusern (Švaj.), 2. Andre Myhrer (Švéd.), 3. Linus Strasser (Nem.), 4. Luca Aerni (Švaj.), 5. Marcel Hirscher, Michael Matt (obaja Rak.), Daniel Yule (Švaj.), Mattias Hargin (Švéd.), 9. Marco Schwarz (Rak.), Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss-Solevaag, Jonathan Nordbotten, Leif Kristian Nestvold-Haugen (všetci Nór.), Clement Noel (Fr.), Stefano Gross (Tal.), Dave Ryding (V. Brit.)



malé finále: Strasser - Aerni +0,08

finále: Zenhäusern - Myhrer +0,06



Celkové poradie SP (po 29 z 37 súťaží):



1. Hirscher 1294, 2. Kristoffersen 1045, 3. Aksel Lund Svindal 716, 4. Kjetil Jansrud (obaja Nór.) 665, 5. Beat Feuz (Švaj.) 636, 6. Alexis Pinturault (Fr.) 627, ...111. Adam ŽAMPA 20, 116. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 18



Poradie slalomu (po 10 z 12 súťaží):



1. Hirscher 774, 2. Kristoffersen 630, 3. Myhrer 453, 4. Matt 388, 5. Yule 370, 6. Aerni 297, ...34. Adam ŽAMPA 20

Štokholm 30. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila na utorňajšom mestskom podujatí Svetového pohára v Štokholme tretiu pozíciu. V malom finále paralelného slalomu zdolala domácu Švédku Fridu Hansdotterovú a dosiahla jedenáste pódiové umiestnenie v kariére. Zvíťazila Nórka Nina Haverová-Lösethová, druhá skončila Wendy Holdenerová zo Švajčiarska.Medzi mužmi prekvapujúco triumfoval Švajčiar Ramon Zenhäusern, ktorý prekonal vo finále domáceho Andreho Myhrera. Tretie miesto obsadil Nemec Linus Strasser.V Štokholme bolo na programe druhé mestské podujatie tejto sezóny po novoročnom Osle. Ženy absolvovali v decembri v Courcheveli aj ďalší paralelný slalom, ktorý sa rovnako započítaval do poradia slalomu, ale Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) ho zaradila ako samostatnú disciplínu. V paralelslalome štartovalo 32 namiesto 16 lyžiarok a na dve jazdy sa išlo iba v šestnásťfinále, zatiaľ čo v Osle i Štokholme boli dve jazdy v každom kole.Slovenka súperila v osemfinále s Nemkou Marinou Wallnerovou, cez ktorú postúpila s prehľadom, keď už po prvej jazde mala maximálny možný polsekundový náskok. Vo štvrťfinále sa stretla s Taliankou Irene Curtoniovou, táto konfrontácia bola omnoho tesnejšia. Vlhová si do druhej jazdy priniesla k dobru 0,04 sekundy, ale zakopla do štartovej bránky a musela doháňať výrazné manko, čo sa jej však podarilo a o štyri stotiny postúpila do semifinále. V ňom na ňu čakala Holdenerová, ktorá si vypracovala 37-stotinový náskok a v druhej jazde ho ešte mierne zvýšila. Súboj o tretie miesto mala Vlhová pod kontrolou po tom, ako Hansdotterová spadla po skoku v prvej jazde.Haverová-Lösethová zužitkovala v druhej finálovej jazde zaváhanie Holdenerovej, ktorá viedla.povedala Nórka po svojom druhom triumfe v kariére pre agentúru DPA.Vlhová si treťou priečkou utvorila maximum na mestských podujatiach, v Štokholme 2016, 2017 aj Osle 2018 bola piata. V Courcheveli skončila druhá za Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá po nedokončenom slalome v Lenzerheide vynechala Štokholm. Slovenská reprezentantka si pripísala 60 bodov, odstup na Shiffrinovú v hodnotení disciplíny znížila na 175 bodov a zabránila, aby Američanka získala malý glóbus už pred ZOH. Do konca ročníka zostávajú dva slalomy Svetového pohára.