NBA: Golden State postúpili do ďalšieho finále proti Clevelandu

play off NBA:



finále Západnej konferencie - 7. zápas:



HOUSTON ROCKETS - GOLDEN STATE WARRIORS 92:101 (24:19, 30:24, 15:33, 23:25)

najviac bodov: Harden 32, Gordon 23, Capela 20 - Durant 34, Curry 27 (10 asistencií), Thompson 19, 18.055 divákov



/konečný výsledok série: 3:4, Golden State postúpil do finále NBA/

Houston 29. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors postúpili do štvrtého finále play off NBA za sebou. V noci na utorok triumfovali v siedmom stretnutí finále Západnej konferencie na palubovke Houstonu Rockets 101:92. V sérii o titul si rovnako ako v minulých troch sezónach zmerajú sily s Clevelandom Cavaliers.Obhajcovia celkového prvenstva pritom prehrávali v prvom polčase o pätnásť bodov. V tretej štvrtine však naštartoval obrat autor 27 bodov, 10 asistencií a 9 doskokov Stephen Curry, Kevin Durant bol najlepší strelec hostí s 34 bodmi.vyhlásil Klay Thompson (v zápase 19 bodov). Domácich zradila streľba za tri body, z tejto vzdialenosti minuli 27 pokusov za sebou a celkovo trafili iba 7 zo 44 trojok. V ich zostave chýbal zranený Chris Paul a 32 bodov Jamesa Hardena nestačilo najvyššie nasadenému tímu na západe, aby sa prebojoval do finále celej súťaže.uviedol Harden pre agentúru AP.Warriors sa podaril ďalší obrat, keď v zápase číslo 6, v ktorom vyrovnali stav série na 3:3, zaostávali o sedemnásť bodov. Udržali si šancu na zisk druhého titulu za sebou a tretieho za štyri roky. V roku 2015 zdolali Cleveland 4:2, v ďalšej sezóne sa radovali Cavaliers 4:3 a vlani triumfovali Warriors 4:1. Tohtoročné finále sa začne vo štvrtok na palubovke Golden State.povedal hosťujúci tréner Steve Kerr.dodal Curry.