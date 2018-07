NHL: Chicago vymenilo Hossov kontrakt do Arizony

Výmena medzi oboma klubmi zabezpečí Chicagu priestor pod platovým stropom takmer 8,5 milióna dolárov, naopak Arizone zostane na podpísanie ďalších hráčov viac ako 8 miliónov.

Chicago 12. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL Arizona Coyotes získal práva na slovenského hokejistu Mariána Hossu. Ten má napriek ukončenej kariére stále platný kontrakt s Chicagom Blackhawks a vo štvrtok sa stal súčasťou výmeny viacerých hráčov medzi oboma klubmi.



Tridsaťdeväťročný Hossa pre kožné ochorenie vynechal celú predchádzajúcu sezónu a v máji informoval, že zo zdravotných dôvodov sa už do NHL nevráti.



Spolu s kontraktom Hossu putuje do Arizony útočník Vinnie Hinostroza, obranca Jordan Oesterle a výber v 3. kole draftu 2019. Naopak, do Chicaga mieria útočníci Marcus Kruger, Mackenzie Entwhistle, Jordan Maletta, obranca Andrew Campbell a výber v 5. kole draftu 2019. Informoval o tom portál tsn.ca.



Chicago sa tak zbavilo zmluvy pre Hossu, ktorá mala trvať až do roku 2021 a strop zaťažovala sumou 5,275 milióna amerických dolárov. Výmena medzi oboma klubmi zabezpečí Chicagu priestor pod platovým stropom takmer 8,5 milióna dolárov, naopak Arizone zostane na podpísanie ďalších hráčov viac ako 8 miliónov.



Hossa naposledy odohral súťažný zápas v play off NHL 2016/2017. Celkovo odohral v základnej časti profiligy 1309 duelov s bilanciou 525 gólov a 609 asistencií, v play off pridal 149 bodov (52+97) v 205 súbojoch.