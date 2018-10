NHL: Daňa si z listiny nechránených hráčov stiahlo Colorado

Daňo musel uvoľniť miesto v kádri Winnipegu Nicovi Petanovi, ktorý sa vrátil do mužstva po tom, čo si vyžiadal voľno po smrti otca.

Winnipeg 15. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo sa v NHL sťahuje do Colorada Avalanche. Americký tím zámorskej profiligy si útočníka stiahol z listiny nechránených hráčov, kam ho umiestnil Winnipeg Jets. Daňo v tejto sezóne šancu zahrať si za Winnipeg nedostal a klub ho chcel poslať do nižšej súťaže AHL.



Podľa portálu sportsnet.ca musel Daňo uvoľniť miesto v kádri Winnipegu Nicovi Petanovi, ktorý sa vrátil do mužstva po tom, čo si vyžiadal voľno po smrti otca. V predsezónnom kempe si síce vybojoval miesto v 23-člennom kádri, no všetky súťažné zápasy sledoval iba z tribúny. V uplynulej sezóne odohral za Jets 23 zápasov, v ktorých si pripísal dva góly a asistenciu. Klub ho chcel teraz poslať na farmu do Manitoby (AHL), no musel prejsť cez "waiver" listinu a tam po ňom v lehote 24 hodín siahlo Colorado.



Dvadsaťtriročný Daňo debutoval v NHL 9. októbra 2014 v zápase Columbusu proti Buffalu Sabres. Blue Jackets si ho predtým vybrali v 1. kole draftu v roku 2013. Koncom júna 2015 ho Columbus vymenil do Chicaga, odkiaľ vo februári 2016 zamieril do Winnipegu. Celkovo nazbieral v profilige v drese troch tímov 45 bodov (19+26) v 130 zápasoch. V nižšej AHL odohral 89 duelov za Springfield Falcons, Rockford IceHogs a Manitobu Moose, pripísal si 50 bodov (17+33).