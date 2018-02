Gáborík sa sťahuje z Los Angeles do Ottawy, opačným smerom Phaneuf

Slovenský krídelník výrazne pomohol LA Kings k zisku Stanleyho pohára v roku 2014, keď sa stal najlepším strelcom play off. Odvtedy však jeho produktivita, aj vinou zdravotných problémov, klesala.

Los Angeles 14. februára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Dion Phaneuf sa o výmene v rámci NHL z Ottawy Senators do Los Angeles Kings za slovenského krídelníka Mariána Gáboríka a Nicka Shorea dozvedel počas nočného duelu na ľade Pittsburghu Penguins. Presne 10 minút a 45 sekúnd pred koncom druhej tretiny zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil.



Tridsaťdvaročný obranca odohral proti Penguins 10 minút a 50 sekúnd, potom zamieril do šatne, aby skompletizoval zatiaľ jeden z najzaujímavejších "trejdov" v tejto sezóne. "V prvom rade sa chcem poďakovať organizácii Senators za všetko, čo pre mňa spravili. Cítil som sa tu perfektne," povedal Phaneuf po zápase zámorským médiám. "Človek je vždy sklamaný, keď sa stane obeťou výmeny, ale smerujem do dobrého klubu a teším sa na pôsobenie v Los Angeles. Som rád, že o mňa prejavili záujem a verím, že im pomôžem k čo najlepším výsledkom," dodal obranca, ktorého v roku 2003 draftovalo Calgary Flames z celkového deviateho miesta. V drese "plameňov" odohral prvé štyri a pol sezóny profesionálnej kariéry, v januári 2010 ho vymenili do Toronta Maple Leafs, kde nosil na drese kapitánske céčko. V januári 2016 sa sťahoval do Ottawy. Los Angeles bude jeho prvou americkou zastávkou, spolu s ním smeruje do Kalifornie aj útočník Nate Thompson, ktorý je aktuálne zranený. Phaneuf a Thompson nemusia ani opustiť Pittsburgh, aby sa stretli so svojím novým tímom, pretože "králi" sa v noci na piatok predstavia práve v PPG Paints Arena.



Kým Phaneuf nikdy nehral za tím z USA, Gáboríka čaká prvá kanadská skúsenosť. Slovenský rýchlik odštartoval kariéru NHL v drese Minnesoty Wild, potom hral za Columbus Blue Jackets, New York Rangers a naposledy Kings. Jeho výmena z "mesta anjelov" sa dlhšie skloňovala, napokon k nej prišlo deň pred jeho 36. narodeninami. Premiéru v novom tíme, ktorý sa potáca na predposlednom mieste Východnej konferencie a je bez reálnej šance na play off, by Gáborík mohol absolvovať v noci na piatok proti Buffalo Sabres. To uzatvára pelotón východu. Gáborík sa stane deviatym slovenským hráčom, ktorý si oblečie dres Senators. Pred ním pôsobili v tíme z hlavného mesta Kanady Peter Bondra, Pavol Demitra, Marián Hossa, Zdeno Chára, Marek Svatoš, Andrej Meszároš, Ivan Čiernik a Tomáš Malec.