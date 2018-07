NHL: Marinčin sa dohodol s Torontom na novom ročnom kontrakte

Zmluva garantuje Marinčinovi rovnaký základný plat v profilige i v nižšej AHL.

Toronto 2. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin bude aj v nasledujúcej sezóne v zámorskej NHL súčasťou organizácie Toronta Maple Leafs. S vedením kanadského klubu sa dohodol na novom ročnom kontrakte na 800.000 dolárov.



Zmluva garantuje Marinčinovi rovnaký základný plat v profilige i v nižšej AHL. Keďže je jednocestná, Maple Leafs by ho museli pred presunom z prvého tímu na farmu zaradiť na waiver listinu, odkiaľ by si ho mohol stiahnuť hociktorý iný záujemca. Dvadsaťšesťročný zadák šiel platovo dole, doterajší dvojročný kontrakt mal hodnotu 1,25 mil. USD za sezónu.



Marinčin mal štatút obmedzeného voľného hráča. "Javorové listy" si na neho udržali práva tým, že mu dali kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu. Oproti nej sa však nakoniec strany dohodli na nižšom plate. Ak by Marinčin nedostal od Maple Leafs základnú ponuku, stal by sa 1. júla voľným hráčom bez obmedzenia.



Účastník ZOH 2014 v Soči a dvojnásobný účastník MS odohral v uplynulej sezóne za Maple Leafs iba dva zápasy bez bodového zisku. Väčšinu ročníka strávil na farme v AHL, za Toronto Marlies nastúpil v základnej časti v 52 stretnutiach, v ktorých si pripísal štyri góly a 16 asistencií. V play off pomohol Marlies k zisku Calderovho pohára siedmimi bodmi (1+6) v 20 dueloch.



Slovenský reprezentant pôsobí v organizácii Toronta od 27. júna 2015, keď ho do nej vymenil Edmonton. Oilers ho draftovali v roku 2010 zo 46. miesta. Odvtedy odohral v NHL 177 stretnutí, v ktorých zaznamenal 25 bodov za tri góly a 22 asistencií.