NHL: Nováčik Vegas Golden Knights postúpil do finále Stanleyho pohára

Finále Západnej konferencie - 5. zápas:



WINNIPEG JETS – VEGAS GOLDEN KNIGHTS 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 18. Morrissey (Little) – 6. Tuch (Carpenter), 34. Reaves (Sbisa, Nosek). Brankári: Hellebuyck - Fleury, strely na bránku: 32:32, 15.321 divákov

/konečný stav série: 1:4/

New York 21. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights si hneď vo svojej premiérovej sezóne v NHL zahrajú vo finále Stanleyho pohára. Nováčik súťaže vyhral v piatom dueli finále Západnej konferencie na ľade Winnipegu Jets 2:1 a v sérii triumfoval 4:1 na zápasy. Vegas je prvý tím od roku 1968 (St. Louis Blues), ktorý sa vo svojom inauguračnom ročníku prebojoval až do finále play off.O Stanleyho pohár tak zabojuje aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý sa v piatom dueli do zostavy Vegas nezmestil. V zostave Winnipegu opäť chýbal jeho krajan Marko Daňo. O triumfe hostí rozhodol svojim prvým presným zásahom v nadstavbe Ryan Reaves v 34. minúte, predtým za Vegas skóroval aj Alex Tuch. Brankár Marc-Andre Fleury zastavil 31 z 32 striel Winnipegu, prekonal ho iba Josh Morrissey v prvej tretine.V boji o pohár sa Vegas stretne s úspešnejším tímom z finále Východnej konferencie, v ktorom Tampa Bay vedie nad Washingtonom 3:2 na zápasy.