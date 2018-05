NHL: Tampa Bay vyradila Chárov Boston, Tatarovo Vegas postúpilo

2. kolo play off NHL:



semifinále Východnej konferencie - 5. zápas:



Tampa Bay - Boston 3:1

/konečný výsledok série: 4:1, Tampa Bay postúpila do finále konferencie/



semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



San Jose - Vegas 0:3

/konečný výsledok série: 2:4, Vegas postúpilo do finále konferencie/

Washington 7. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom vypadli z boja o Stanleyho pohár. V piatom zápase semifinále play off Východnej konferencie NHL prehrali na ľade Tampy Bay Lightning 1:3 a v sérii 1:4.Vegas postúpilo ako nováčik súťaže od finále play off Západnej konferencie. V šiestom stretnutí 2. kola triumfovalo na ľade San Jose Sharks 3:0 a sériu ukončilo 4:2. Slovenský útočník Tomáš Tatar chýbal v zostave Golden Knights, v ich bránke si pripísal čisté konto Marc-Andre Fleury.