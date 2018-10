FORMA AKO HROM: Tatar so spoluhráčmi z Montrealu zdemolovali Detroit

Výsledky:



Montreal - Detroit 7:3 /za domácich Tatar 1+2/

Ottawa - Dallas 4:1

Toronto - Los Angeles 4:1

Nashville - Minnesota 4:2

New York 16. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zažiaril v nočnom zápase zámorskej NHL, keď gólom a dvomi asistenciami pomohol k triumfu Montrealu Canadiens nad jeho dlhoročným zamestnávateľom Detroitom Red Wings 7:3 a vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu.Dvadsaťsedemročnému krídelníkovi sa v úvode sezóny v novom klube darí. Bol to už jeho druhý trojbodový zápas v rade, v doterajších piatich stretnutiach ročníka nazbieral už sedem bodov (3+4) a päť "plusiek".povedal pre nhl.com Tatar, ktorého Detroit draftoval v roku 2009 a pôsobil v ňom až do uplynulej sezóny.Pre "červené krídla" to je najhorší štart do ročníka v histórii, ešte nikdy sa nestalo, že klub prehral všetkých šesť úvodných duelov.Druhý zápas v novom ročníku odohral Christián Jaroš, ktorý bol pri triumfe Ottawy Senators nad Dallasom Stars 4:1. Dvadsaťdvaročný obranca strávil na ľade takmer desať minút a zaznamenal jednu strelu na bránku.