Majsterkou Európy v šachu sa v Hornom Smokovci stala Ruska Guninová

Horný Smokovec 19. apríla (TASR) - Ruská veľmajsterka Valentina Guninová získala na ME žien v šachu v Hornom Smokovci zlatú medailu. V 11-kolovom turnaji triumfovala bez jedinej prehry so ziskom deviatich bodov.



Štvrtá nasadená Guninová spečatila zisk titulu majsterky Európy vo štvrtkovom záverečnom 11. kole, v ktorom sa s bielymi figúrkami dohodla už v 8. ťahu na remíze s Turkyňou Ekaterinou Atalikovou. V priebehu šampionátu, ktorého dejiskom bol Grand Hotel Bellevue, ani raz neprehrala a stratila len po remízach s krajankou Julijou Osmakovou v 2. kole, Ukrajinkou Annou Ušeninovou v 6. kole, Nemkou Elisabeth Pähtzovou v 10. kole a Atalikovou.



Guninová získala finančnú prémiu 11.000 eur, striebro má hodnotu 9000 eur a bronz 7000 eur. Boje na ďalších šachovniciach ešte prebiehali. "Som veľmi šťastná, je to skvelý pocit. Pred ME som myslela na to, že by bolo krásne vyhrať titul a som šťastná, že sa mi to splnilo," poznamenala víťazka. Jej remíza s Atalikovou bola prvým ukončeným zápasom záverečného dňa a kým sa ešte ostatné dvojice trápili nad šachovnicami, Guninová mohla pózovať s víťaznou trofejou. "V tom čase mala za sebou 10 veľmi bojovných partií, z ktorých získala 8,5 bodov, čo je fantastický úspech. Ja ju úplne chápem. Už sa možno aj bála, že spraví chybu, po ktorej by mohla prehrať a klesnúť na nižšiu priečku. Jej hra je náročná, hrá útočne a má výborné prepočty. Sú turnaje, na ktorých je zakázané dať remízu skôr ako do 30. ťahu. To sú tzv. Sofijské pravidlá, ktoré sme však tu neaplikovali a to sa ukázalo ako dobré rozhodnutie. Bolo tu totiž minimum remíz," uviedol hlavný rozhodca podujatia Ivan Syrový pre TASR.



V Hornom Smokovci sa predstavilo 144 žien z 30 európskych krajín. Pre Slovenský šachový zväz (SŠZ) bolo cťou organizovať podujatie európskeho významu a podľa riaditeľky turnaja Evy Repkovej mu pridal na kredite. "Bolo nám to pridelené spolu s ME mládeže v 2019 v septembri, kde očakávame vyše 3000 účastníkov. Organizáciou takýchto významných podujatí zvyšujeme nielen renomé slovenského šachu, ale zároveň pomáhame aj slovenskému cestovnému ruchu. Sú to akcie, ktoré prinášajú osoh nám všetkým. Zároveň aj naši rozhodcovia už majú iné, významnejšie postavenie v európskom meradle. Tým, že sme schopní bezchybne zorganizovať takéto podujatie, stúpa ich kredit v zahraničí. Teším sa, že ohlasy hráčok sú veľmi pozitívne. Dievčatá priznávajú radosť aj z toho, že takéto podujatie organizuje prakticky jedna z nich," poznamenala Repková.