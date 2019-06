Sagan vyhral 3. etapu Okolo Švajčiarska a oblečie si žltý dres

3. etapa (162,3 km, Flamatt - Murten):

1. PETER SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) 3:39:25 h

2. Elia Viviani (Tal./Deceuninck Quick Step)

3. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo)

4. Ivan Garcia (Špa./Bahrajn-Merida)

5. Ben Swift (V. Brit./Ineos)

6. Michael Matthews (Aus./Sunweb)

7. Reinardt Van Rensburg (JAR/Dimension Data)

8. Fabian Lienhard (Švaj./Team Switzerland)

9. Thomas Boudat (Fra./Direct Energie)

10. Daniel Hoelgaard (Nór./Groupama) všetci rovnaký čas



Priebežné poradie:



1. SAGAN 7:51:31 h, 2. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck Quick-Step) + 10 s, 3. Rohan Dennis (Aus./Bahrain-Merida), 4. Matthews obaja + 11, 5. Lawson Craddock (USA/EF Education First) +16, 6. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +20, 7. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott) +27, 8. Geraint Thomas (V. Brit./Sky) +28, 9. Luis Sanchez (Špa./Astana), 10. Winner Anacona (Kol./Movistar) obaja +29.

Murten 17. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa stal víťazom pondelkovej 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska, ktoré preňho slúžia ako generálka na Tour de France. Sagan nemal súpera v šprinte do krátkeho kopca, po triumfe v 162 km dlhej etape z Flamattu do Murtenu sa oblečie do žltého dresu pre lídra celkovej klasifikácie. Na druhom mieste prišiel do cieľa Talian Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step), tretí finišoval Nemec John Degenkolb (Trek - Segafredo).Trojnásobný majster sveta svoju rekordnú zbierku, ktorá obsahuje už 17 etapových víťazstiev na podujatí. V priebežnom poradí má Sagan desaťsekúndový náskok pred Dánom Kasperom Asgreenom (Deceuninck - Quick-Step).Jeho víťazstvo sa však nerodilo ľahko. Osemnásť kilometrov pred cieľom dostal defekt predného kolesa, no po rýchlej výmene sa bez problémov vrátil späť do balíka. V dramatickej koncovke zakončenej 7-percentným stúpaním v záverečných 200 metroch etapy si vybudoval skvelú pozíciu a suverénne zvíťazil.uviedol Sagan a dodal:Štvrtá etapa je na programe v utorok z Murtenu do Arlesheimu (163,9 km).