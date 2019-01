AUSTRALIAN OPEN: Kližan prehral v 1. kole dvojhry s Tsongom

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) - Martin KLIŽAN (SR) 6:4, 6:4, 7:6 (5)

Melbourne 15. januára (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. S finalistom z Melbourne z roku 2008 Francúzom Jo-Wilfriedom Tsongom prehral vo vyrovnanom zápase 4:6, 4:6, 6:7 (5). Súper mu odplatil prehru z 2. kola US Open 2012, kde Kližan postúpil až do osemfinále, čo je doposiaľ jeho maximum na podujatiach veľkej štvorky.Kližan začal proti Tsongovi bez rešpektu, vyhral úvodné dve vlastné podania a za stavu 2:2 viedol 40:0. Tsonga si však vynútil zhodu a po úspešnom obhodení prelomil Kližanov servis, čo rozhodlo o prvom sete. Na začiatku druhého dejstva Francúz nevyužil na returne vedenie 40:0, napokon však Kližana brejkol a v ďalších minútach mu stačilo držať si podanie. Tretí set Kližan vďaka bojovnému výkonu dotiahol až do tajbrejku, v jeho koncovke mal však navrch Tsonga, ktorý v 2. kole s najväčšou pravdepodobnosťou nastúpi proti najvyššie nasadenému Srbovi Novakovi Djokovičovi.