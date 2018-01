AUSTRALIAN OPEN: Moška je po postupe Rybárikovej nadšený

Ženy - dvojhra - 3. kolo:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (19-SR) - Kateryna Bondarenková (Ukr.) 7:5, 3:6, 6:1

Melbourne 19. januára (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prvýkrát v kariére prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V treťom kole si ako nasadená devätnástka poradila s Ukrajinkou Katerynou Bondarenkovou za 2:04 h 7:5, 3:6, 6:1. V úvodnom dejstve otočila z 2:5, v deviatom geme odvrátila tri setbaly. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v noci na nedeľu SEČ proti víťazke súboja medzi druhou nasadenou Dánkou Caroline Wozniackou a Holanďankou Kiki Bertensovou.Úvod zápasu vyšiel lepšie Bondarenkovej, ktorá vo štvrtom geme po víťaznom forhende prelomila podanie Rybárikovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:1. Ukrajinka sa dokázala lepšie vyrovnať s extrémnou horúčavou a za stavu 5:3 mala pri vlastnom podaní tri setbaly. Vedenie 40:0 však nevyužila, čo ju vyviedlo z miery. Začala kopiť nevynútené chyby, stratila úderovú istotu. Rybáriková vďaka zisku piatich fiftínov v rade znížila na 4:5, následne získala aj ďalšie tri gemy a prvý set sa stal jej korisťou.Bondarenková sa rýchlo otriasla a na začiatku druhého dejstva si vďaka brejku v druhom geme vybudovala náskok 3:0. Rybáriková vzápätí požiadala o lekárske ošetrenie a v sprievode fyzioterapeutky zamierila do šatne. Ukrajinka po krátkej pauze pokračovala v zlepšenom výkone a aj vďaka plejáde víťazných bekhendových longlajnov dotiahla druhý set do úspešného konca. V rozhodujúcom dejstve však ťahala za kratší koniec, postupne jej odchádzali fyzické sily. Rybáriková rýchlo odskočila Ukrajinke na 3:0, v šiestom geme jej opäť zobrala servis a šancu na postup medzi elitnú šestnástku už z rúk nepustila. Za stavu 5:1 premenila prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Bondarenkovou na 3:2.Rybáriková mala z víťazstva veľkú radosť.povedala zverenka trénera Petra Hubera v prvom pozápasovom interview.Postup Rybárikovej do osemfinále potešil aj generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu Igora Mošku.uviedol pre TASR Moška.Výkon Rybárikovej vyzdvihla aj bývalá slovenská fedcupová reprezentantka Karina Cíleková-Habšudová.povedala pre TASR bývalá svetová desiatka.Vlaňajšia semifinalistka Wimbledonu má v Melbourne už istú prémiu 240.500 austrálskych dolárov pred zdanením a 240 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní figuruje na 18. mieste - najvyššie v kariére. Rybáriková mala na Australian Open po prvých piatich štartoch skóre 0:5, potom tri razy postúpila do 2. kola. Vlani uneštartovala pre zdravotné problémy. V rámci podujatí veľkej štvorky postúpila do osemfinále singla po druhý raz. Tohtoročný Australian Open je pre 29-ročnú piešťanskú rodáčku 38. grandslamovým turnajom.