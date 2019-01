AUSTRALIAN OPEN: Serena Williamsová vyradila v osemfinále Halepovú

Ženy - dvojhra - osemfinále:



Serena Williamsová (16-USA) - Simona Halepová (1-Rum.) 6:1, 4:6, 6:4

Melbourne 21. januára (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová neobháji vlaňajšie finále na grandslamovom turnaji Australian Open. Najvyššie nasadená hráčka prehrala v osemfinále so sedemnásobnou šampiónkou z Melbourne Američankou Serenou Williamsovou 1:6, 6:4, 4:6 a s najväčšou pravdepodobnosťou príde o post svetovej jednotky.Halepová v úvodnom geme čistou hrou prelomila podanie súperky, to však bolo v prvom sete z jej strany všetko. Mladšia zo sestier Williamsových ju prevalcovala agresívnou hrou. Držiteľka 23 singlových titulov z podujatí veľkej štvorky ťažila zo skvelého podanie, na returne neustále tlačila Rumunku do defenzívy.V druhom sete Halepová pridala na agresivite, dostala Serenu Williamsovú do pohybu. V desiatom geme Američanku brejkla a zobrala jej prvý set na tohtoročnom Australian Open. V treťom sete sledovali diváci najkvalitnejší tenis s množstvom zaujímavých výmen. O všetkom rozhodol Tildenov gem, v ktorom Serena Williamsová zobrala Halepovej servis. Vo vzájomnej bilancii vedie po pondelňajšom dueli už 9:1. Vo štvrťfinále ju čaká siedma nasadená Češka Karolína Plíšková.povedala Američanka v prvom pozápasovom rozhovore.Pred dvomi rokmi pri doposiaľ poslednom triumfu v Melbourne bola tehotná a pod srdcom nosila dcéru Olympiu. "dodala bývalá svetová jednotka, ktorá môže vyrovnať absolútny rekord legendárnej Austrálčanky Maragaret Courtovej v počte grandslamových titulov.