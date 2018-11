Chačanov senzačne vyhral turnaj ATP Masters v Paríži

Dvojhra - finále:



Karen Chačanov (Rus.) - Novak Djokovič (2-Srb.) 7:5, 6:4

Paríž 4. novembra (TASR) - Ruský tenista Karen Chačanov senzačne vyhral turnaj ATP Masters 1000 v Paríži. V nedeľňajšom finále ako nenasadený hráč zdolal dvojku podujatia Srba Novaka Djokoviča 7:5, 6:4 a prerušil jeho víťaznú sériu na čísle 22. Pre Chačanova je to premiérový triumf na podujatí takéhoto rangu.Dvadsaťdvaročný Rus uťal Djokovičovi sériu 22 víťazných duelov. Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu mohol v Paríži vyrovnať rekord Španiela Rafaela Nadala v počte 33 triumfov na podujatiach Masters. Na 74. turnajové víťazstvo si ale bude musieť počkať najmenej do koncoročného turnaja ATP Finals v Londýne.V prvom sete stratil ako prvý podanie Chačanov na 1:3, hneď si ho ale vzal späť. Set sa zlomil v jedenástej hre, kde Djokovič opäť stratil podanie a Rus potom esom využil prvý setbol.V druhom sete prerazil Chačanov súperovi podanie v treťom geme a set aj zápas už doviedol do senzačného víťazstva. Tridsaťjedenročný Djokovič aj napriek prehre v pondelok na poste svetovej jednotky vystrieda Nadala, ktorý sa z turnaja odhlásil pre problémy s brušným svalstvom.