TENIS FED: Slovenky vedú nad Brazíliou 2:0

Barážový zápas o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie:



SLOVENSKO - Brazília 2:0 po prvom dni



Dominika Cibulková - Carolina Meligeniová Alvesová 6:1, 6:1



Viktória Kužmová - Beatriz Haddadová Maiová 6:3, 6:3



Nedeľa 13:00:



Cibulková - Haddadová Maiová

Kužmová - Meligeniová Rodriguesová Alvesová

Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Haddadová Maiová, Luisa Stefaniová

Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenské tenistky vedú po prvom dni barážového zápasu o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie nad Brazíliou 2:0. O druhý bod sa na antuke v AXA aréne bratislavského NTC zaslúžila slovenská dvojka Viktória Kužmová, ktorá zdolala brazílsku jednotku Beatriz Haddadovú Maiovú 6:3, 6:3. Triumf slovenských farieb môže v nedeľu spečatiť Dominika Cibulková v prípade víťazstva nad Maiovou v súboji tímových jednotiek.Kužmová a Maiová s prehľadom vyhrali svoje úvodné servisy napriek tomu, že v stredne dlhých a dlhších výmenách to bolo obojstranne razantné a pomerne vyrovnané.Aj na 2:1 pre Kužmovú sa išlo “cez pätnásť” a Brazílčanka vyrovnala dokonca čistou hrou. Kvalitné podanie určilo aj priebeh ďalšej výmeny. Slovenka šla na 3:2 cez dva body zo servisu (jedno eso) a druhé dve lopty získala nátlakovými údermi, v ktorých naznačila, že oproti súperke by mohla byť rozdielová jej širšia herná variabilita.Hneď v ďalšom geme Maiová zneistela a sériou chýb ponúkla Kužmovej ľahkú brejkovú korisť. A domáca tenistka sa do nej bez váhania zahryzla ďalšou čistou hrou s dvoma esami. A aj keď potom v deviatej hre na chvíľu znervóznela, napokon bez problémov dopodávala na 6:3.Na začiatku druhého setu Maiová pridala na agresivite. Za stavu 1:0 pri podaní Kužmovej to po víťaznom returne dotiahla na zhodu, Kužnová si však vďaka dvom esám udržala servis. V ďalšom geme sa Slovenka dostala k brejkbalu, no Maiová ho odvrátila a ujala sa vedenia 2:1.V piatom geme však Kužmová po dvoch winneroch prelomila podanie Maiovej a po potvrdení brejku odskočila na 4:2. Kužmová hrala veľmi dobre takticky, často menila rytmus hry, pri dlhších výmenách účinne využívala stopbaly. V kľúčových momentoch si dokázala pomôcť kvalitným servisom, čo potvrdila aj za stavu 4:3 pri brejkbale súperky, keď zahrala eso. V deviatom geme premenila po víťaznom forhende v poradí štgrtý mečbal.Kapitán slovenského tímu Matej Lipták bol po prvom dni veľmi spokojný.uviedol Lipták v prvej reakcii pre RTVS.Haddadová Maiová priznala, že Kužmová bola lepšia hráčka.Brazílska kapitánka Robberta Burzagliová pochválila obe Slovenky.