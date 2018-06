Lacko prehral vo finále turnaja ATP

Dvojhra - finále::



Mischa Zverev (Nem.) - Lukáš LACKO (SR) 6:4, 6:4

Eastbourne 30. júna (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko neuspel vo finále dvojhry na trávnatom turnaji ATP v anglickom Eastbourne. Nemcovi Mischovi Zverevovi podľahol 4:6, 4:6. Nevyužil tak šancu na zisk prvého titulu na okruhu ATP. Vo februári 2012 hral o cennú trofej na halovom podujatí v chorvátskom Záhrebe, nestačil však na Rusa Michaila Južného.Lacko napriek finálovej prehre v Eastbourne potvrdil dobrú formu pred Wimbledonomm, ktorý odštartuje 2. júla. V 2. kole vyradil najvyššie nasadenú svetovú jedenástku Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana, v semifinále získal cenný skalp semifinalistu Roland Garros Taliana Marca Cecchinata.Z Eastbourne si odnáša prémiu 62.115 eur pred zdanením a 150 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho online vydaní je na 73. mieste.Lackovi nevyšiel úvod zápasu so Zverevom, keď hneď v úvodnom gemre stratil podanie. Nemec sa po potvrdení brejku ujal vedenai 2:0 a v ďalšom priebehu prvého setu mu stačilo držať si servis. Zverev menil rytmus hry, účinne využíval bekhendový slajz a často chodil na sieť.V druhom sete za stavu 2:2 nevyužil päť brejkbalov, šiesty však po úspešnom obhodení premenil a zápas už dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:4 premenil pri vlastnom servise hneď úvodný mečbal a získal prvý titul na ATP Tour. Vzájomnú bilanciu s Lackom upravil na 5:2, navlas rovnakým výsledkom ho zdolal aj vlani na tráve v Halle.