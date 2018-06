ROLAND GARROS: Talian Cecchinato senzačne vyradil Djokoviča

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Dominic Thiem (7-Rak.) - Alexander Zverev (2-Nem.) 6:4, 6:2, 6:1, Marco Cecchinato (Tal.) - Novak Djokovič (20-Srb.) 6:3, 7:6 (4), 1:6, 7:6 (11)

Paríž 5. júna (TASR) - Taliansky tenista Marco Cecchinato sa senzačne prebojoval už do semifinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Nenasadený 72. hráč svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil so šampiónom z roku 2016 Novakom Djokovičom zo Srbska 6:3, 7:6 (4), 1:6, 7:6 (11).V boji o finále sa stretne so siedmym nasadeným Rakúšanom Dominicom Thiemom. Ten sa rovnako ako vlani i predvlani prebojoval v Paríži medzi elitnú štvorku. Vo štvrťfinále si poradil s dvojkouAlexandrom Zverevom z Nemecka hladko 6:4, 6:2, 6:1.Cecchinato doteraz na grandslamoch neprešiel ani raz cez prvé kolo a Djokovič bol v súboji s ním jasný favorit. Prvé dva sety tomu však vôbec nezodpovedali. Talian v prvom nedovolil nasadenej dvadsiatke prakticky nič, výborne podával i menil rytmus hry a po brejku vo štvrtej hre ho vyhral 6:3. Djokovič sa nedostal k žiadnemu brejkbalu a predviedol iba tri víťazné údery. V závere setu i po jeho skončení si nechal ošetrovať krčné svalstvo.Ani vstup do druhého dejstva mu nevyšiel a rýchlo prehrával 0:2. Srb potom otočil na 3:2 vo svoj prospech, ale jeho súper stále držal krok. Hral mimoriadne variabilne, za stavu 5:6 odvrátil tri setbaly Djokoviča a v následnom tajbrejku zvrátil skóre z 3:4 na 7:4.Tretí set už bol jasne v réžii Djokoviča. Cecchinato v ňom nevyhral ani jedno svoje podanie, jediný gem získal v druhej hre na príjme. Od stavu 1:1 srbský tenista ťahal šnúru ôsmich víťazných hier a po zisku tretieho dejstva 6:1 viedol vo štvrtom sete už 3:0. Djokovič mal potom aj náskok 5:2 a zdalo sa, že všetko smeruje do rozhodujúceho piateho setu. Cecchinato sa však nevzdal, vyrovnal na 5:5 a vynútil si ďalší tajbrejk. V nervydrásajúcej a divácky atraktívnej skrátenej hre najskôr Talian nevyužil mečbal, potom mal tri setbaly Djokovič, no bez úspechu. Maratónsky tajbrejk získal Cecchinato, ktorý za stavu 12:11 využil svoj štvrtý mečbal. Duel trval 3:26 hodiny.povedal do kamier Eurosportu Cecchinato, ktorý je rebríčkovo najnižšie postavený semifinalista v Paríži od roku 1999. Vtedy sa medzi kvarteto najlepších dostal Andrej Medvedev (100. v ATP):Cecchinato je prvý mužský semifinalista z Talianska na podujatiach veľkej štvorky za uplynulých 40 rokov. Predtým sa to podarilo jeho krajanovi Corradovi Barazzuttimu v roku 1978, rovnako na Roland Garros. Svoj doteraz jediný turnaj na okruhu ATP vyhral koncom apríla v Budapešti, kde triumfoval ako lucky loser. V najnovšom vydaní rebríčka sa posunie minimálne do elitnej tridsiatky. Jeho hru ocenil po zápase aj Djokovič, ktorý naznačil možnú pauzu v ďalšom programe sezóny.povedal podľa agentúry AP na pozápasovej tlačovej konferencii, kde pôsobil smutne a na otázky novinárov odpovedal iba veľmi stručne.Thiem v prvom štvrťfinále od úvodu zápasu so Zverevom na dvorci dominoval, skvele podával, mal navrch vo výmenách. Nemec po dvoch päťsetových maratónoch nebol vo svojej koži, chýbali mu fyzické sily i úderová istota. Až šesťkrát stratil vlastné podanie, čo bola voda na mlyn Thiema, ktorý sa prezentoval pestrou škálou víťazných úderov z forhendu i bekhendu. Rakúšan demonštroval, že antuka je jeho najsilnejší povrch a tento rok patrí v Paríži medzi adeptov na titul.uviedol Rakúšan v prvom pozápasovom rozhovore s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou - wimbledonskou šampiónkou z roku 2013.