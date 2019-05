ROLAND GARROS: Kližan otočil duel s Kukuškinom a postúpil

muži - dvojhra - 1. kolo:



Martin KLIŽAN (SR) - Michail Kukuškin (Kaz.) 3:6, 5:7, 6:4, 6:2, 6:3, Lucas Pouille (22-Fr.) - Simone Bolelli (Tal.) 6:3, 6:4, 7:5

Paríž 28. mája (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan uspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Kazašského súpera Michaila Kukuškina zdolal po päťsetovej bitke, keď otočil z 0:2 na sety a zvíťazil 3:6, 5:7, 6:4, 6:2 a 6:3. V nasledujúcom zápase sa stretne s 22. nasadeným Francúzom Lucasom Pouillem, ktorý vyradil Taliana Simone Bolelliho v troch setoch 6:3, 6:4 a 7:5.V úvodnom sete bol stav vyrovnaný do siedmeho gemu, keď Kukuškin zvýšil na 4:3, následne zobral Kližanovi podanie a v deviatej hre premenil tretí setbal - 6:3. V druhej sade sa slovenský reprezentant dostal do vedenia 4:2, v ďalšom priebehu však dvakrát stratil servis a set nakoniec prehral 5:7.Kližan však dokázal zmazať dvojsetové manko, keď vyhral tretie dejstvo 6:4 a aj nasledujúce 6:2, pričom nestratil ani jedno svoje podanie a súperovi zobral tri. V rozhodujúcom sete viedol Kukuškin 3:1, ale dvadsaťdeväťročný Slovák dokázal opäť otočiť a po čistej hre v siedmom geme viedol 4:3. Kazacha následne znovu brejkol a dopodával do víťazného konca. Duel trval tri hodiny a 46 minút. Kližan tak vyrovnal bilanciu vo vzájomných zápasoch s Kukuškinom na 1:1.