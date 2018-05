Tenista Kovalík prehral v 1. kole dvojhry s Bustom na Roland Garros

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Pablo Carreno Busta (10-Šp.) - Jozef KOVALÍK (SR) 4:6, 6:1, 7:5, 7:6 (5)

Paríž 27. mája (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík v pozícii kvalifikanta neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Napriek sľubnému úvodu prehral na parížskej antuke s desiatym nasadeným Španielom Pablom Carrenom Bustom 6:4, 1:6, 5:7, 6:7 (5). Aj vlani pri premiére v hlavnej súťaži stroskotal hneď na úvodnej prekážke.Kovalík začal proti vlaňajšiemu semifinalistovi US Open odvážne, tlačil ho z forhendu a prvý set získal vďaka brejku v deviatom geme vo svoj prospech. Druhé dejstvo bolo jasne v réžii Španiela, ktorý zlepšil servis a obmedzil počet nevynútených chýb. Na začiatku tretieho setu viedol Kovalík 2:0, Španiel však bleskovo vyrovnal a v koncovke slávil úspech. V tajbrejku štvrtého setu mal Kovalík náskok 5:3, no Carreno Busta získal potom štyri body v rade a vybojoval si postup do 2. kola.