Nadal postúpil do finále Roland Garros

Muži - dvojhra - semifinále:



Dominic Thiem (7-Rak.) - Marco Cecchinato (Tal.) 7:5, 7:6 (10), 6:1,

Rafael Nadal (1-Šp.) - Juan Martin Del Potro (5-Arg.) 6:4, 6:1, 6:2



Paríž 8. júna (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal si zahrá vo finále mužskej dvojhry na Roland Garros proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi. Najvyššie nasadený hráč zdolal v piatkovom druhom semifinále Argentínčana Juana Martina Del Potra v troch setoch 6:4, 6:1 a 6:2.Thiem sa stal prvým finalistom, keď si ako siedmy nasadený v prvom semifinále poradil s prekvapením parížskeho grandslamu Talianom Marcom Cecchinatom za 2:20 h v troch setoch 7:5, 7:6 (10), 6:1.Cecchinato už postupom do semifinále dosiahol životný úspech. Nenasadený 72. hráč svetového rebríčka doteraz na grandslamoch neprešiel ani raz cez prvé kolo, v Paríži však predvádzal brilantné výkony. Vo štvrťfinále sa mu dokonca podarilo vyradiť šampióna z roku 2016 Novaka Djokoviča zo Srbska.Thiemovi vyšiel vstup do zápasu, keď v prvej hre uspel pri podaní súpera. O túto výhodu síce prišiel vo ôsmom geme, ale za stavu 5:5 opäť prelomil Cecchinatov servis a následným potvrdením brejku získal prvý set vo svoj prospech.Vo vyrovnanom druhom dejstve čelil taliansky tenista trom brejkbalom, jednému v prvej a dvom v piatej hre, ale nepríjemnú situáciu zvládol bez ujmy. Aj v tajbrejku bol v ohrození za stavu 3:6, ale štyrmi loptičkami v rade sa dostal do vedenia 7:6. Napokon však preukázal pevnejšie nervy jeho súper, ktorý sa ziskom druhého setu definitívne dostal na koňa.Cecchinato kopil chybu za chybou a tretí set bol už jednoznačnou záležitosťou Thiema, ktorý na parížskej antuke do tretice zvládol semifinálovú prekážku.Thiem sa do finále niektorého z turnajov veľkej štvorky prebojoval prvýkrát v kariére. O trofej si 24-ročný víťaz desiatich titulov z okruhu ATP zahrá v nedeľu proti Rafaelovi Nadalovi.povedal v prvom interview na kurte Thiem, ktorý sa chystal pozrieť si druhé semifinále.dodal Thiem.Druhým finalistom sa stal 10-násobný víťaz podujatia Španiel Rafael Nadal. V úvodnom vyrovnanom sete mal Del Potro za stavu 4:4 tri brejkbaly, no nevyužil ani jeden. V následnej hre premenil Nadal druhý setbal a dostal sa do vedenia. Druhé a tretie dejstvo bolo už jednoznačnou záležitosťou španielskeho tenistu. Ten nedal Argentínčanovi, ktorý sa dostal do semifinále Roland Garros po deviatich rokoch, prakticky žiadnu šancu. Nadal sa tak za dve hodiny a 14 minút prebojoval do svojho jedenásteho finále na Roland Garros.uviedol Nadal v rozhovore na kurte tesne po zápase.