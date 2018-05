ROLAND GARROS: Rybáriková postúpila v Paríži prvýkrát do 3. kola

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (19-SR) - Belinda Bencicová (Svajč.) 6:2, 6:4

Daria Gavrilovová (24-Austr.) - Bernarda Perová (USA) 5:7, 7:5, 6:3

Elise Mertensová (16-Bel…) - Heather Watsonová (V. Brit.) 6:3, 6:4

Garbine Muguruzová Blancová (3-Šp.) - Fiona Ferrová (Fr.) 6:4, 6:3

Samantha Stosurová (Austr.) -. Anastasia Pavľučenkovová (30-Rus.) 6:2, 7:6 (1)

Paríž 31. mája (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prvýkrát v kariére prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V druhom kole si na parížskej antuke ako nasadená devätnástka poradila so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Bencicovou 6:2, 6:4. Ďalšou súperkou vlaňajšej wimbledonskej semifinalistky bude v sobotu víťazka duelu medzi pätnástou nasadenou Američankou CoCo Vandewegheovou a Ukrajinkou Lesiou Curenkovou.Rybárikovej vyšiel úvod zápasu s Bencicovou, keď v "maratónskom" treťom geme prelomila podanie súperky a ujala sa vedenia 2:1. Švajčiarka síce bleskovo kontrovala rebrejkom, no v ďalších minútach získala Rybáriková štyri gemy v rade a prvý set sa stal jasne jej korisťou. Bencicová sa snažila diktovať tempo, no robila priveľa nevynútených chýb. Výrazné problémy jej robil bekhendový slajz Rybárikovej, ktorá hrala údery tesne nad sieťou. O osude druhého dejstva rozhodol brejk slovenskej jednotky na 4:3. V desiatom geme predviedla Rybáriková tri skvelé údery na sieti, premenila v poradí šiesty mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Bencicovou na 2:1. V Paríži má už istú prémiu 130.000 eur pred zdanením a 130 bodov do svetového rebríčka WTA. Vo štvrtok podvečer sa ešte v Paríži predstaví v 1. kole štvorhry po boku krajanky Viktórie Kužmovej.Z postupu Rybárikovej do 3. kola dvojhry mal veľkú radosť jej tréner Peter Huber.povedal pre TASR Huber.