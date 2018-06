ROLAND GARROS: Rybáriková prehrala v 3. kole dvohry s Curenkovou

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Lesia Curenková (Ukr.) - Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (19-SR) 6:2, 6:4

Paríž 2. júna (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková neuspela v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Ako nasadená devätnástka podľahla Ukrajinke Lesii Curenkovej 2:6, 4:6. Napriek prehre dosiahla v tomto roku svoj doposiaľ najlepší výsledok na parížskej antuke. Po prvý raz prešla v singli cez 2. kolo.Rybárikovej nevyšiel úvod zápasu s Curenkovou, keď vo štvrtom geme po dvoch dvojchybách stratila podanie a Ukrajinka si po potvrdení brejku vybudovala náskok 4:1. Curenková bola istejšia vo výmenách, robila minimum nevynútených chýb, jej údery mali dobrú dĺžku i potrebnú razanciu. V ôsmom geme opäť Rybárikovú brejkla a prvý set sa stal jasne jej korisťou.V druhom dejstve Curenková po rýchlom brejku odskočila súperke na 3:1. Rybáriková síce následne vyrovnala na 3:3, no v ôsmom geme si opäť neudržala podanie a Curenková išla servovať na víťazstvo v zápase. Rybáriková čistou hrou znížila na 4:5, no vzápätí nezískala pri svojom podaní ani fiftín. Curenková premenila po víťaznom bekhendovom krose prvý mečbal a odplatila Rybárikovej prehru z 3. kola vlaňajšieho Wimbledonu, kde Slovenka dokráčala až do semifinále. Z Paríža si zverenka trénera Petra Hubera odnáša prémiu 130.000 eur pred zdanením a 130 bodov do svetového rebríčka WTA.