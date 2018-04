Schmiedlová vyhrala turnaja WTA v Bogote

Dvojhra - finále:



Anna Karolína Sschmiedlová (SR) - Lara Arruabarrenová (5-Šp.) 6:2, 6:4

Bogota 15. apríla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa stala víťazkou antukového turnaja WTA v kolumbijskej Bogote. Vo finále dvojhry si poradila s piatou nasadenou Španielkou Larou Arruabarrenovou hladko 6:2, 6:4 a získala tretí titul na WTA Tour. V roku 2015 triumfovala v Katoviciach i v Bukurešti a v Riu de Janeiru postúpila až do finále.Schmiedlová sa vďaka zisku trofeje v Bogote vráti do prvej svetovej stovky a v pondelňajšom vydaní rebríčka by mala figurovať na 84. mieste. Zverenkyňa trénera Milana Martinca si z Kolumbie odnáša prémiu 43.000 USD pred zdanením a 280 bodov. Z Južnej Ameriky sa presunie do bieloruského Minska, kde Slovenky 21.-22. odohrajú baráž o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie.Bývalá svetová dvadsaťšestka v úvode zápasu s Arruabarrenovou dvakrát stratila podanie. Vždy však bleskovo kontrovala rebrejkom, od stavu 1:2 získala päť gemov v rade a prvý set sa stal jasne jej korisťou. Schmiedlová mala navrch vo výmenách, z bekhendu tlačila súperku do defenzívy a pripravovala si dobre pozície na zakončenie výmen.Na začiatku druhého dejstva Schmiedlová prišla o servis, potom však získala päť gemov v rade a zápas už dotiahla do úspešného konca, hoci Arruabarrenová ešte znížila na 4:5.Schmiedlová dosiahla v Bogote najväčší úspech na okruhu WTA od júla 2015, keď získala trofej v Bukurešti. V 1. kole vyradila v troch setoch Američanku Irinu Falconiovú , čím prerušila čiernu sériu a po poldruharočnej prestávke uspela v zápase hlavnej súťaže na turnaji WTA.V 2. kole si poradila s mexickou kvalifikantkou Renatou Zarazuaovou, vo štvrťfinále jej skrečovala domáca Emiliana Arangová a v semifinále vyradila siedmu nasadenú Rumunku Anu Bogdanovú.Schmiedlová počas slávnostného ceremoniálu neskrývala emócie.uviedla Slovenka vo svojom ptíhovore.V rozhovore pre TASR na margo finálového zápasu uviedla.