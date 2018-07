WIMBLEDON: V najdlhšom semifinále v histórii zvíťazil Anderson

muži - dvojhra - semifinále:



Kevin Anderson (8-JAR) - John Isner (9-USA) 7:6 (5), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24.



Wimbledon 13. júla (TASR) - Juhoafrický tenista Kevin Anderson sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry vo Wimbledone. V najdlhšom semifinále v histórii tretieho grandslamového turnaja roka, ktoré trvalo 6 hodín a 36 minút, zdolal ako nasadená osmička Američana Johna Jsnera (9.) po päťsetovej bitke 7:6 (5), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24. V nedeľu od 15.00 h bude bojovať o svoj prvý grandslamový titul proti víťazovi súboja medzi Španielom Rafaelom Nadalom a Srbom Novakom Djokovičom.Pre Andersona to bude druhé grandslamové finále v kariére, vlani na US Open prehral s Nadalom v troch setoch. O doposiaľ najdlhší wimbledonský semifinálový zápasu sa v roku 2013 postarali Djokovič a Argentínčan Juan Martin del Potro, ich päťsetový maratón trval 4 hodiny a 44 minút. Isner bol v júni 2010 vo Wimbledone aktérom najdlhšieho tenisového zápasu v histórii. Jeho duel 1. kola proti Francúzovi Nicolasovi Mahutovi trval celkovo 11 hodín a 5 minút, piaty set vyhral Američan 70:68.Isner začal duel dvoch delovo podávajúcich hráčov lepšie a za stavu 1:1 mal k dispozícii tri brejkbaly, Anderson ich však odvrátil a o osude prvého setu rozhodol tajbrejk, ktorý sa stal korisťou Juhoafričana. Aj v druhom sete si obaja tenisti držali servis a tak opäť prišla na rad skrátená hra. V tajbrejku mal tentorkát navrch Američan, ktorý si rýchlo vybudoval náskok 5:0. V treťom dejstve Anderson za stavu 4:3 ukončil Isnerovu wimbledonské sériu 107 víťazných gemov na podaní. Isner však bleskovo kontroval rebrejkom. následne vyrovnal na 5:5 a v dramatickej tajbrejkovej koncovke slávil úspech. Štvrtý set získal vďaka brejku v deviatom geme vo svoj prospech Anderson. V rozhodujúcom dejstve sa nehral tajbrejk a v miernej výhode bol Isner, ktorý začal servovať ako prvý. Za stavu 17:17 mal Anderson dva brejkbaly, no Isner ich odvrátil esami a dráma pokračovala. Za stavu 24:24 sa Anderson prepracoval k trom brejkbalom, druhý z nich premenil a zápas už dotiahol do úspešného konca.Anderson po náročnom zápase ťažko hľadal slová.povedal Anderson v prvom pozápasovom rozhovore.