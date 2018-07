WIMBLEDON: Dominika Cibulková postúpila do osemfinále dvojhry

Ženy - dvojhra - 3. kolo:



Dominika CIBULKOVÁ (SR) - Elise Mertensová (15-Bel.) 6:2, 6:2

Wimbledon 5. júla (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do osemfinále dvojhry na granslamovom turnaji vo Wimbledone. V 3. kole si na tráve All England Clubu poradila s pätnástou nasadenou Belgičankou Elise Mertensovou hladko 6:2, 6:2. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v pondelok proti Taiwančanke Su-Wei Hsieh, ktorá nečakane vyradila najvyššie nasadenú svetovú jednotku Rumunku Simonu Halepovú 3:6, 6:4, 7:5.S ázijskou hráčkou má Slovenka priaznivú bilanciu 2:0. Vlani ju zdolala na Australian Open, v roku 2014 na turnaji v Kuala Lumpur. Vo Wimbledone má Cibulková už istú prémiu 163.000 libier a 240 bodov do svetového rebríčka WTA. Zverenke trénera Mateja Liptáka vyšiel úvod zápasu s Mertensovou, keď vo štvrtom geme po dvoch kvalitných returnoch prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:1. Rovnako ako v dueli 2. kola proti Britke Johanne Kontovej diktovala tempo hry, tlačila Belgičanku z forhendu. V desiatom geme Mertensovú opäť brejkla a prvý set sa stal jej korisťou.Cibulkovej výborne fungoval nielen forhend, ale ak bekhend po čiare, súperku dokázala pretlačiť vo výmenách. Na začiatku druhého dejstva mala Mertensová dva brejkbaly, Cibulková ich však odvrátila, v ďalšom geme zobrala Belgičanke servis a odskočila jej na 3:0. Dobre rozohraný zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:1 síce nepremenila dva mečbaly, no v ôsmom geme využila v poradí piatu možnosť.