WIMBLEDON: Djokovič zdolal Nadala a stal sa druhým finalistom dvojhry

muži - dvojhra - semifinále:



Novak Djokovič (12-Srb.) - Rafael Nadal (2-Šp.) 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8

Wimbledon 14. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič bude v nedeľu od 15.00 SELČ súperom Juhoafričana Kevina Andersona vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom semifinále si ako nasadená dvanástka poradil s dvojkou "pavúka" a svetovou jednotkou Španielom Rafaelom Nadalom po vyše päťhodinovej päťsetovej bitke 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8. Zápas v piatok neskoro večer po skončení tretieho setu prerušili a dohrávalo sa v sobotu popoludní v rovnakých podmienkach pod zatiahnutou strechou.Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu bude bojovať o svoj štvrtý wimbledonský titul a celkovo 13. grandslamovú trofej. V prvom sete duelu s Nadalom Djokovič demonštroval, prečo je najlepšie returnujúcim hráčom na tohtoročnom Wimbledone. Pri podaní Španiela dostával súpera pod tlak a prakticky v každom geme na príjme si vypracoval brejkbaly. Za stavu 3:3 prelomil podanie Nadala a prvý set sa stal jeho korisťou. V druhom dejstve Nadal pridal na agresivite, dvakrát zobral Djokovičovi podanie a získal ho vo svoj prospech.V treťom sete videli diváci strhujúci tenis s množstvo skvelých výmen. Nadal sa prezentoval viacerými famóznymi stopbalmi, búšil do Djokoviča z forhendu, no "Nole" dokázal vďaka rýchlym nohám dobehnúť aj nemožné. V tajbrejku Odvrátil tri setbaly a v koncovke skrátenej hry napokon slávil úspech. Dohrávku začal lepšie Nadal a vďaka brejku v druhom geme odskočil Djokovičovi na 3:0. Srb síce následne vyrovnal na 3:3, no ďalšie tri gemy patrili Nadalovi. V rozhodujúcom dejstve za stavu 7:7 odvrátil Djokovič tri brejkbaly a v ďalšom geme mal k dispozícii mečbal, Nadal ho odvrátil odvážnym stopbalom a vyrovnal na 8:8. Záver však patril Djokovičovi, ktorý čistou hrou zobral Španielovi servis a premenil v poradí druhý mečbal.Djokovič upravil vzájomnú bilanciu s Nadalom na 27:25, na grandslamovej pôde ho zdolal piatykrát.uviedol Srb v prvom pozápasovom rozhovore.