WIMBLEDON: Lacko postúpil do 2. kola dvojhry, čaká ho Federer

muži - dvojhra - 1. kolo:

Lukáš LACKO (SR) - Benjamin Bonzi (Fr.) 4:6, 6:3, 7:6 (5), 7:4

Na snímke slovenský tenista Lukáš Lacko v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone s Francúzom Benjaminom Bonzim v Londýne v pondelok 2. júla 2018. Foto: TASR/AP

Wimbledon 2. júla (TASR) - Lukáš Lacko sa ako jediný z pätice slovenských tenistov v pondelok prebojoval do 2. kola wimbledonskej dvojhry. V úvodnom kole si poradil s francúzskym kvalifikantom Benjaminom Bonzim 4:6, 6:3, 7:6 (5), 6:4. Jeho ďalším súperom však bude najvyššie nasadený obhajca titulu Švajčiar Roger Federer. S osemnásobným wimnledonským šampiónom má negatívnu bilanciu 0:2. V roku 2014 s ním prehral v troch setoch na Roland Garros a v januári 2011 na Australian Open,Lackovi nevyšiel úvod zápasu s Bonzim, keď hneď v úvodnom geme stratil podanie a Francúz pretavil výhodu brejku v zisk prvého setu. Druhé dejstvo bolo v réžii Lacka, ktorý minulý týždeň postúpil až do finále turnaja ATP v Eastbourne. V treťom dejstve prehrával slovenský daviscupový reprezentant 2:5, no podarilo sa mu vyrovnať na 5:5 a vynútiť si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. O osude štvrtého setu rozhodol Lackov brejk v desiatom geme. Pri podaní súpera premenil najlepší slovenský singlista hneď prvý mečbal.