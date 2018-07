WIMBLEDON: S. Williamsová 2. finalistkou, postaví sa proti Kerberovej

ženy - dvojhra - semifinále:



Serena Williamsová (25-USA) - Julia Görgesová (13-Nem.) 6:2, 6:4,

Angelique Kerberová (11-Nem.) - Jelena Ostapenková (12-Lot.) 6:3, 6:3

Wimbledon 12. júla (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová bude súperkou Nemky Angelique Kerberovej vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Sedemnásobná singlová šampiónka z trávy All Englandu v druhom semifinále ako nasadená dvadsaťpätka zdolala Kerberovej krajanku Juliu Görgesovú 6:2, 6:4. Bývalá svetová jednotka bude mať v sobotu šancu získať 24. trofej z podujatí veľkej štvorky y vyrovnať absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.Mladšia zo sestier Williamsových sa stretla s Kerberovou vo wimbledonskom finále aj v roku 2016 a po trojsetovej bitke slávila úspech. Proti Görgesovej Američanka potvrdila úlohu favoritky a predviedla svoj najlepší výkon na turnaji. Hrala agresívne, skvele servovala, výborne sa pohybovala, nerobila takmer žiadne chyby. Görgesová v prvom sete držala so súperkou krok iba do stavu 2:2. V druhom dejstve Serena Williamsová vďaka brejku v šiestom geme odskočila Nemke na 5:2. Görgesová ešte znížila na 4:5, no v desiatom geme premenila Američanka pri podaní súperky hneď prvý mečbal. Serena Williamsová postúpila do svojho prvého grandslamového finále od návratu na kurty po materskej prestávke - celkovo jubilejného desiateho vo Wimbledone. Vzájomnú bilanciu s Görgesovou, ktorá bola prvýkrát v grandslamovom semifinále, upravila na 4:0.uviedla Serena Williamsová v pozápasovom interview.Kerberová si v úvodnom semifinále ako nasadená jedenástka poradila s dvanástkou "pavúka" Lotyškou Jelenou Ostapenkovou hladko 6:3, 6:3. V sobotu od 15.00 h bude bojovať o svoj tretí grandslamový titul. Proti Ostapenkovej Nemka ťažila z tradične skvelej defenzívy, bola trpezlivá vo výmenách a robila minimum nevynútených chýb. Ostapenková hrala rovnako ako vo štvrťfinále proti Slovenka Dominike Cibulkovej na maximálne riziko, priveľa však kazila najmä z bekhendu. Jej slabinou bol aj pohyb, Lotyška pôsobila na dvorci stuhnutým dojmom.Kerberová získala od stavu 2:3 v prvom sete sedem gemov za sebou a tým rozhodla o osude prvého vzájomného zápasu s Ostapenkovou. Pre Lotyšku je už účasť v semifinále doterajším maximom v ženskom wimbledonskom singli. V roku 2014 triumfovala vlaňajšia šampiónka Roland Garros na posvätnej tráve vo dvojhre junioriek po finálovom víťazstve nad Slovenkou Kristínou Schmiedlovou. V pondelok sa vráti do elitnej svetovej desiatky.Kerberová mala po triumfe nad Ostapenkovou veľkú radosť.povedala v prvom pozápasovom interview predvlaňajšia víťazka Australian Open i US Open.