Grigar získal zlato v K1 do 23 rokov

Výsledky - finále



Do 23 rokov



C1 ženy:



1. Marjorie Delassusová (Fr.) 109,00 s (0)

2. Martina Satková 110,45 (0)

3. Tereza Fišerová (obe ČR) 112,30 (4)

4. Aleksandra Stachová (Poľ.) 112,37 (0)

5. Simona MACEKOVÁ 114,26 (2)

6. Monika ŠKÁCHOVÁ (obe SR) 115,39 (4)



K1 muži:



1. Jakub GRIGAR (SR) 87,80 s (0)

2. Tomáš Zima (ČR) 89,15 (0)

3. Sergej Majmistov (Rus.) 89,40 (0)

4. David Llorente (Šp.) 89,67 (2)

5. Mario Leitner (Rak.) 89,75 (0)

6. Lukas Stahl (Nem.) 91,43 (0)

...

10. Adam GONSENICA (SR) 95,62 (2)

Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) - Slovenský reprezentant do 23 rokov Jakub Grigar získal na ME juniorov vo vodnom slalome zlatú medailu. Vo finále K1 v Liptovskom Mikuláši predviedol čistú jazdu a triumfoval časom 87,80 sekundy. Druhého Tomáša Zimu z Česka zdolal o 1,35 sekundy, bronz vybojoval Rus Sergej Majmistov (+1,60). Druhý Slovák v kanáli Adam Gonsenica skončil desiaty s mankom 7,82 s.Grigar získal svoje prvé zlato na európskom šampionáte v kategórii do 23 rokov. Dvadsaťdvaročný pretekár nedal vo finále súperom šancu a nadviazal na výkon zo semifinále, v medailovej jazde dokonca zlepšil svoj čas o viac ako sekundu.Kanoistkám do 23 rokov finále nevyšlo podľa predstáv. Najlepšie sa umiestnila Simona Maceková, ktorá skončila na 5. mieste, za víťazkou Marjorie Delassusovou z Francúzska zaostala o 5,26 sekundy. Monika Škáchová skončila za ňou šiesta. Striebro a bronz putujú do Česka zásluhou Martiny Šatkovej, resp. Terezy Fišerovej.