Správu aktualizujeme.

Liptovský Mikuláš 6. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová získala na ME v Liptovskom Mikuláši bronzovú medailu v K1 v kategórii do 23 rokov. Vo finále skončila tretia so stratou 3,93 s na víťaznú Češku Terezu Fišerovú.