Volejbalisti Prievidze odštartovali finále úspešne

Edymax extraliga mužov, 1. zápas finále (na 4 víťazstvá):



VK PRIEVIDZA - VK KDS ŠPORT KOŠICE 3:1 (23, -16, 17, 11)



100 minút, rozhodovali: Schimpl a Sarka, 950 divákov.



Prievidza: Prešinský 8, Jančura 3, Javorčík 16, Ludha 8, Mlynarčík 13, Ihnát 23, libero Ľ. Nemec (Mačuha 0, Kudra 0, Pliaseckij 0). Tréner: R. Nemec.



Košice: Rossard 0, Jakubov 14, Kríž 5, Lamanec 14, M. Sopko ml. 10, Pizur 2, libero Kryš (Kasperkevič 0, Labik 1, Bališin 0, Smolej 3). Tréner: R. Vlkolinský.



Prievidza 17. apríla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza vstúpili úspešne do finálovej série Edymax extraligy. Obhajcovia titulu zdolali v úvodnom zápase víťaza Slovenského pohára VK KDS Šport Košice 3:1. Mužom zápasu bol domáci smečiar Jakub Ihnát, ktorý zaznamenal 23 bodov. Druhý duel série na štyri víťazstvá je na programe vo štvrtok 18. apríla o 19.30 h opäť v Prievidzi.Domáci "" začali lepšie a vypracovali si trojbodový náskok 9:6. Potom však Košice, pre ktoré to bol prvý finálový zápas v klubovej histórii, pritlačili na podaní, donútili Prievidzu k chybám a otočili na 13:11. Vyrovnaný boj pokračoval, pred koncovkou sa do dvojbodového náskoku 18:16 dostala Prievidza, keď dal eso Ihnát. Tesný náskok už domáci volejbalisti nepustili a prvý set vyhrali 25:23.V druhom sete otočila Prievidza z 3:5 na 6:5, ale potom hostia zapli a vypracovali si náskok 11:7. Košice boli v tejto fáze lepšie, Lamanec upravil na 17:12 z pohľadu hostí. Po dvoch esách Lamanca vyhrávali Košice 21:14 a mierili za ziskom druhého setu. Ten vybojovali v pomere 25:17 a vyrovnali na 1:1.Po ese Mlynarčíka viedla Prievidza v treťom sete 10:4. Domáci dominovali a postupne svoje vedenie zvýšili na 18:10. K zisku setu dokráčali obhajcovia titulu bez problémov, vyhrali ho 25:17 a dostali sa do vedenia 2:1.Prievidza do štvrtého setu vletela raketovo a vyhrávala 7:1 po bloku Ihnáta. Domáci volejbalisti mali celý set vo svojej réžii, vyhrali ho jasne 25:11 a vo finále sa ujali vedenia 1:0 na zápasy.