Prievidza zdolala Košice, od titulu ju delí jedna výhra

Finále - 4. zápas:



VK KDS Šport Košice - VK Prievidza 0:3 (-14, -18, -20)



Zápas trval 76 minút. Rozhodovali: Mokrý, Porvazník



Stav série 1:3



Košice 25. apríla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza zvíťazili vo štvrtom finálovom súboji play off extraligy na palubovke VK KDS Šport Košice 3:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:1 na zápasy. O zisku titulu môžu Prievidžania rozhodnúť pred domácim publikom, piaty duel je na programe v sobotu o 18 00 h."Kohúti" mali dobrý vstup do zápasu, keď Košičania viackrát chybovali v útoku. Na strane hostí sa darilo Mlynarčíkovi aj Ihnátovi a onedlho viedla Prievidza 15:8. Od stavu 18:14 už bodovali len hostia, Ludha zaznamenal v koncovke dve esá - 25:14.Prievidzi sa darilo aj na začiatku druhej časti, Ihnát blokom zvýšil na 8:4. Košičania nezložili zbrane a po ese Kasperkeviča vyrovnali, hostia však opäť odskočili a náskok si bez problémov udržiavali. Po trojbodovej šnúre pred záverom setu viedli 21:14 a napokon o sedem bodov aj uspeli.Košičania hnaní vpred početnou kulisou chceli so stretnutím niečo urobiť, ale v úvode tretieho setu mali náhle štvorbodové manko. Náskok súpera nedokázali skresať, po ese Mlynarčíka viedla Prievidza už 16:9.V závere sa hostia mohli spoľahnúť v útoku predovšetkým na Ihnáta, jeden z jeho bodov znamenal zisk piatich mečbalov. Prvý odvrátil Jakubov, ale s druhým si poradil Mlynarčík a Hornonitrania sa tešili zo zaslúženého triumfu.