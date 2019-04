Volejbalistky Slávie odštartovali finálovú sériu víťazstvom

VK Slávia EU Bratislava - Strabag VC FTVŠ UK Bratislava 3:1 (-22, 22, 21, 23)



108 minút, rozhodovali: Juráček, Viktoríni-Lisá, 500 divákov



/na zápasy 1:0/



Slávia EU: Nelsonová 6, Herdová 13, Körmendyová 12, Reháková 0, K. Fričová 7, O'Neillová 12, libero Magdinová (Šepeľová 2, Slezáková 0, Kvasnová 9, Marečková 0). Tréner: M. Matušov.



Strabag: Denysovová 9, Hrončeková 8, Kmezičová 11, Hudecová 18, Stümpelová 12, Ovečková 3, libero Španková (Trebichavská 4, Hronská Kručovská 1). Tréner: T. Varga.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava zdolali v stredajšom úvodnom stretnutí finále play off extraligy žien Strabag VC FTVŠ UK Bratislava 3:1 (-22, 22, 21, 23) a ujali sa vedenia v sérii na tri víťazstvá. Druhý duel sa odohrá v sobotu o 18.00 h.Slávia nastúpila v domácej hale Mladosť v základnej zostave bez smečiarky Šepeľovej, ktorú vo štvrťfinále a semifinále trápili problémy s členkom. Domáce nevstúpili do stretnutia dobre, prehrávali 1:5 a neskôr pri podaní Stümpelovej aj o šesť bodov (5:11). Matušovove zverenky skorigovali na 12:14, ťažko však hľadali hernú tvár a o chvíľu mali päťbodové manko (14:19). Za tohto stavu prišla na palubovku Šepeľová a Slávii sa vzápätí pri podaní Marečkovej podarilo päťbodovou šnúrou zmazať manko - 20:20. Záver patril Strabagu, dôležité body pred troma setbalmi získala striedajúca Trebichavská a druhý v poradí premenila Hudecová (25:22).Strabag v úvode druhej časti po útoku Hudecovej viedol o tri body (8:5), domáce hráčky viackrát znížili na jednobodový rozdiel, ale nevyrovnali. Obrat sa im podaril až za stavu 14:16, keď piatimi bodmi v sérii otočili na 19:16, v tejto fáze po prvý raz v stretnutí viedli. Strabag skresal manko na bod (20:19), ale Slávia si vzápätí pomohla štvorbodovou šnúrou pri podaní Herdovej (23:19). Úvodné dva setbaly domácich odvrátil Strabag úspešnými blokmi, tretí zužitkovala Fričová (25:22).Úvod tretieho setu bol vyrovnaný, neskôr Slávia štyrmi bodmi v sérii odskočila z 9:8 na 13:8. Hostkám sa nedarilo a domáce hráčky náskok zveľaďovali (19:12). Pred koncovkou Strabag zlepšeným výkonom skorigoval na 16:19 a neskôr sa priblížil na dva body (19:21), na obrat to však nestačilo. Slávia pred koncom viedla 23:20 a záver si postrážila, setbal esom premenila Kvasnová - 25:21.Do štvrtej časti vstúpil lepšie Strabag (4:1), Slávia však rýchlo vyrovnala a neskôr sa dostala do vedenia 10:8. Domáce štvorbodovou šnúrou odskočili na 16:10 a mierili k víťazstvu, dve esá Kmezičovej však znamenali zníženie na 13:16, o chvíľu už bolo 15:17 a záver sľuboval drámu. Slávia si udržiavala mierny náskok (20:19), Šepeľová s Kvasnovou a neskôr Herdová ho zvýšili (23:21), ale Strabagu sa podarilo vyrovnať ďalším esom Kmezičovej - 23:23. Domáce sa napriek tomu dostali k mečbalu, vďaka nepresnému útoku hostiek ho premenili (25:23) a v sérii sa ujali vedenia.(zdroj: svf.sk):Michal Matušov, tréner Slávie: "Tomáš Varga, tréner Strabagu: "."Lenka Kvasnová, univerzálka Slávie: "."