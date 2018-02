Slovensko bude spoluorganizovať ME žien 2019 vo volejbale

V roku 2019 bude Slovensko oslavovať 100. výročie volejbalu a organizácia podujatia najvyššieho rangu je výnimočnou príležitosťou osláviť tento významný míľnik.

Bratislava 23. februára (TASR) - Európska volejbalová konfederácia (CEV) v piatok definitívne potvrdila Slovensko za jedného zo štyroch organizátorov majstrovstiev Európy žien v roku 2019. Záverečný turnaj ME sa okrem SR uskutoční na prelome augusta a septembra aj v Turecku (finále), Poľsku a Maďarsku. Štvrtým organizátorom prestížneho podujatia bola pôvodne Česká republika, ale jej miesto napokon zaujalo Slovensko.



Záverečný turnaj ME žien, ktorý sa koná každé dva roky, budú prvýkrát organizovať štyri krajiny a predstaví sa na ňom historicky najvyšší počet 24 krajín. Slovenky sa pôvodne mali predstaviť v kvalifikácii a minulý rok už aj spoznali svoje súperky, ale ako spoluorganizátor majú účasť na turnaji istú a ich miesto v kvalifikačnej skupine s Fínskom, Švédskom a Estónskom zaujmú práve Češky.



V roku 2019 bude Slovensko oslavovať 100. výročie volejbalu a organizácia podujatia najvyššieho rangu je výnimočnou príležitosťou osláviť tento významný míľnik. Slovenská volejbalová federácia (SVF) organizovala viacero mládežníckych majstrovstiev Európy mužov aj žien, ale s usporiadaním seniorského európskeho šampionátu absolvuje premiéru. V Turecku, kde sa uskutoční finálová časť turnaja, už boli ME v rokoch 1967 a 2003, v Poľsku bol šampionát aj za účasti SR v roku 2009 a Slovensko spoločne s Maďarskom zažije premiéru. Dejisko turnaja na Slovensku bude známe neskôr.



Slovenky štartovali na ME v rokoch 2003, 2007 a 2009, potom trikrát za sebou stroskotali až v baráži. V závere minulého roka nepredĺžilo vedenie SVF po štyroch rokoch spoluprácu s trénerom reprezentácie Marekom Rojkom, meno jeho nástupcu bude známe v utorok 27. februára.



Okrem Turecka, Poľska, Maďarska a Slovenska majú istú účasť na ME 2019 aj Srbsko, Holandsko, Azerbajdžan, Taliansko, Rusko, Bielorusko, Nemecko a Bulharsko, miestenku si vybojovali na základe konečného poradia na ME 2017 v Azerbajdžane a Gruzínsku. Ďalších 12 tímov postúpi z kvalifikácie, ktorá sa bude hrať od augusta 2018 do januára 2019.