Volejbalistky Strabagu vyhrali na Slávii a vo finále vedú

Slávia EU Bratislava - Strabag VC FTVŠ UK Bratislava 1:3 (-19, 18, -23, -18)



114 minút, rozhodovali: Kováč a Juráček, 500 divákov.



Slávia EU: Nelsonová 6, Šepeľová 11, Körmendyová 10, Kvasnová 3, K. Fričová 3, O'Neillová 25, liberá Magdinová a Bojňanská (Herdová 8, Reháková 0, Marečková 0). Tréner: M. Matušov.



Strabag: Denysovová 14, Hrončeková 10, Kmezičová 9, Hudecová 25, Stümpelová 16, Ovečková 3, libero Španková (Trebichavská 0, Ramajová 0, Hronská Kručovská 1). Tréner: T. Varga.



/stav série 1:2/

/stav série 1:2/

Bratislava 17. apríla (TASR) - Volejbalistky Strabag VC FTVŠ UK Bratislava zvíťazili v stredajšom treťom stretnutí finále play off parfems.sk extraligy žien na palubovke Slávia EU Bratislava 3:1 a ujali sa v sérii vedenia 2:1. Štvrtý duel je na programe v sobotu o 18.00 h na palubovke Strabagu v Dome Športu, hrá sa na tri víťazstvá.Zápas sa začal slávnostne. V mene Slovenskej volejbalovej federácie pogratuloval generálny sekretár Tomáš Singer prezidentovi Slávie EU Vladimírovi Hančíkovi k 75. narodeninám. Slávia viedla v úvode 10:6, ale hosťujúci tím pri podaní Denysovovej vyrovnal na 10:10. Pred koncovkou setu sa Strabag dostal do vedenia 21:15, náskok udržal a prvé dejstvo vyhral 25:19.V druhom sete vyhrávala Slávia po ulievke Nelsonovej 11:5. Potom dala dve esá za sebou ďalšia Američanka O'Neillová a domáce viedli 14:6. Po oddychovom čase znížil Strabag pri podaní Denysovej na 10:14. V polovici setu viedla Slávia 16:10, ale hostky opäť manko zmenšili na tri body. Druhú časť setu Slávia zvládla, vyhrala 25:18 a vyrovnala na 1:1.V úvode tretieho dejstva mala mierny náskok Slávia, vyhrávala 6:4 a 9:7. Strabag vyrovnal na 13:13. V druhej polovicu setu mali navrch hosťujúce obhajkyne titulu, dostali sa do vedenia 20:18 a po útoku Hudecovej vyhrávali 21:19. Slávia však v koncovke vyrovnala na 22:22. K setbalu sa ako prvé dostali hráčky Strabagu a po dlhej výmene vyhrávali 24:22. Strabag napokon využil druhý setbal, vyhral tretie dejstvo 25:23 a dostal sa do vedenia 2:1.Obhajca titulu bol nabudený z úspešnej koncovky a v úvode štvrtého setu viedol 4:0. Slávia sa však otriasla a vyrovnala na 4:4. Potom však dominoval Strabag, ktorý ťažil z dobrého servisu, bol agresívnejší v útoku a v polovici setu viedol 16:11. Strabag mal navrch, štvrtý set vyhral 25:18 a je krok od obhajoby.