Strabag vyrovnal finálovú sériu extraligy žien

Strabag VC FTVŠ UK Bratislava - Slávia EU Bratislava 3:2 (27, -17, 17, -22, 9)



129 minút, rozhodovali: Sarka a Tiršel, 421 divákov



Strabag: Denysovová 24, Hrončeková 9, Kmezičová 17, Hudecová 15, Stümpelová 11, Ovečková 2, libero Španková (Trebichavská 2, Ramajová 0, Hronská Kručovská 1). Tréner: T. Varga.



Slávia EU: Herdová 9, Körmendyová 12, Kvasnová 13, K. Fričová 14, O'Neillová 11, Nelsonová 5, libero Magdinová (Šepeľová 9, Slezáková 0, Reháková 1). Tréner: M. Matušov.



Stav série: 1:1

Bratislava 13. apríla (TASR) - Volejbalistky Strabag VC FTVŠ UK Bratislava zvíťazili v sobotnom druhom stretnutí finále play off extraligy žien v Dome športu nad VK Slávia EU Bratislava 3:2 (27, -17, 17, -22, 9) a vyrovnali stav série. Tretí duel je na programe v stredu o 18.00 h v hale Mladosť, hrá sa na tri víťazstvá.Slávia začala lepšie a v úvode viedla 6:2. Domáce volejbalistky vyrovnali na 9:9, ale potom Slávia opäť odskočila na tri body, keď sa presadila Fričová. Potom však získal sériu bodov Strabag a po bloku Denysovovej vyrovnal na 17:17. V koncovke mala Slávia tri setbaly za stavu 24:21, ale domáce všetky odvrátili a vyrovnali na 24:24. Dramatický prvý set ukončila esom Denysovová a Strabag ho vyhral 29:27.Slávia začala dobre aj druhý set, po dvoch esách Fričovej za sebou viedla 8:2. Strabag sa dostal do hry pri podaní Ovečkovej a znížil na 9:10. Potom dala eso Kmezičová a Strabag viedol 14:13. V ďalších momentoch však mala opäť navrch Slávia a keď sa bodom z podania presadila O'Neillová, viedli hostky 19:15. Koncovku tentoraz Slávia zvládla, set vyhrala 25:17 a vyrovnala na 1:1.Začiatok tretieho setu vyšiel lepšie domácim, ktoré dobre bránili na sieti a po blokoch Hrončekovej a Ovečkovej viedli 9:3. Domáce hráčky jasne dominovali a vypracovali si jedenásťbodový náskok 16:5 a tretí set vyhrali hladko 25:17.Nástup do štvrtého setu vyšiel lepšie Slávii, ktorá viedla 11:6. Strabag potom znížil na 11:13 a neskôr na 15:17, čo donútilo hosťujúcu lavičku siahnuť k timeoutu. Ten im pomohol, Slávia získala tri body za sebou a viedla 20:15. Štvrtý set vyhrala Slávia 25:20 a vynútila si tajbrejk.Piaty set začal lepšie Strabag, viedol 4:1 a po útoku Hudecovej 6:3. Strany sa otočili za stavu 8:5 pre domáce. Strabag bol na konci a pri podaní Hudecovej získal ďalšie tri body - 11:5. Obhajkyne titulu už obrat nedovolili, tajbrejk vyhrali 15:9 a vyrovnali stav finále na 1:1.Tomáš Varga, tréner Strabagu:Michal Matušov, tréner Slávie: