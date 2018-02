Mlynárovi sa nepodarilo postúpiť zo štvrťfinále šprintu do semifinále

Šprint klasickou technikou - muži (1,381 km)



Výsledky 4. štvrťfinálového behu:



1. Oskar Svensson (Švéd.) 3:08,77

2. Emil Iversen (Nór.) +1,44

3. Len Valjas (Kan.) +2,10

4. Alexander Panžinskij (OŠR) +2,38 (všetci postup)

5. Peter MLYNÁR (SR) +7,00

6. Sebastian Eisenlauer (Nem.) +7,45

Pjongčang 13. februára (TASR) - Slovenský bežec na lyžiach Peter Mlynár skončil vo štvrtom štvrťfinále šprintu klasickou technikou na ZOH v Pjongčangu na piatom mieste a do semifinále sa neprebojoval. Napriek tomu dosiahol už postupom z kvalifikácie medzi elitnú tridsiatku svoj najprenikavejší výsledok v kariére.Mlynár štvrťfinálovú jazdu v rezorte Alpensia neodštartoval ideálne, ale na prvom stúpaní sa z poslednej šiestej priečky posunul na štvrtú a dlho bol v hre o postup. V druhej polovici trate sa ale vpredu osamostatnili favoriti a slovenský reprezentant dobehol napokon na piatom mieste časom 3:15,77 min, so stratou siedmich sekúnd na víťazného Švéda Oskara Svenssona. Z každého z piatich štvrťfinále postúpili ďalej najlepší dvaja a ďalší dvaja ich doplnili na základe času. Práve z Mlynárovho behu postúpili aj tretí Kanaďan Len Valjas a štvrtý Alexander Panžinskij (OŠR).V kvalifikácii obsadil Mlynár 25. priečku, hoci nepatril medzi vážnych adeptov na prienik medzi elitnú tridsiatku. Jazda mu ale vyšla nad očakávanie a po príchode do cieľa vytlačil z postupovej priečky známeho Kanaďana Alexa Harveyho. Na predchádzajúcich ZOH skončil Mlynár v obľúbenom šprinte ďaleko za postupovými priečkami - v Soči 2014 na 66. mieste a o štyri roky predtým vo Vancouveri na 57. priečke. V tejto sezóne bol v pretekoch Svetového pohára najlepšie na 45. mieste v šprinte v Planici.