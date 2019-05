Briti vyrukujú na Slovákov s bojovnosťou, Farmer: Sme čoraz lepší

Farmer bol v nedávnom prípravnom zápase (1:6) jediným strelcom britského tímu.

Košice 18. mája (TASR) - Útočník Veľkej Británie Robert Farmer verí, že jeho tím bude v zlepšených výkonoch pokračovať aj v sobotňajšom zápase proti Slovensku (od 20.15). Briti sa po výpraskoch od Kanady (0:8) a Dánska (0:9) spamätali a proti USA aj Fínsku predviedli sympatické výkony. Podľa Farmera chcú domáci tím eliminovať bojovnosťou a veria, že v záplave slovenských fanúšikov sa nestratia ani ich priaznivci.



Farmer bol v nedávnom prípravnom zápase (1:6) jediným strelcom britského tímu. Nováčik elitnej kategórie naznačil v Poprade svoje možnosti, skúsenosti z neho by rád využil aj vo vzájomnom súboji so Slovákmi na MS. "Bol to síce iba prípravný zápas, no pre nás sú také stretnutia dôležité, pretože práve v nich môžeme získať skúsenosti s tímami elitnej kategórie. Slováci mali v Poprade veľkú podporu publika a očakávam, že aj dnes to bude také," poznamenal Farmer pre TASR.



V zápase proti domácim reprezentantom očakáva búrlivú kulisu s veľkou prevahou slovenských fanúšikov. "Atmosféra na slovenských zápasoch býva úžasná. Teším sa na to. Ale my máme radosť z mnohých fanúšikov nášho tímu, ktorí nás prišli podporiť. Je skvelé, že nás povzbudzujú aj napriek prehrám. Verím, že ich bude počuť aj v dnešnom zápase," poznamenal Farmer.



Jeho tím vstúpil do turnaja prijateľnou prehrou s Nemeckom (1:3), potom však prišli dve vysoké prehry s Kanadou a Dánskom. Briti, ktorí sa do elitnej kategórie vrátili po 25 rokoch, však zdvihli hlavy a proti USA (3:6) a Fínsku (0:5) predviedli odhodlané výkony. "Vieme, že sme na MS a v každom zápase reprezentujeme našu krajinu. Snažíme sa byť stále lepší a lepší a myslím, že sa nám to darí. V každom zápase hráme proti silným súperom a preto musíme bojovať. Aj proti Slovákom to bude také. Vďaka nedávnemu zápasu už vieme, čo nás čaká," dodal Farmer.