Brodziansky zabojuje o NBA v drese Clevelandu

Dvadsaťštyriročný pivot bol uplynulé tri sezóny hráč univerzity Texas Christian.

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenský basketbalista Vladimír Brodziansky zabojuje o miestenku v NBA. V rámci NBA Summer League sa objavil na súpiske finalistu predchádzajúcej sezóny Cleveland Cavaliers.



Dvadsaťštyriročný pivot bol uplynulé tri sezóny hráč univerzity Texas Christian. Najvýraznejšie dal o sebe vedieť v záverečnom ročníku, keď mal ako člen základnej zostavy priemery 15,2 bodu, 5,1 doskoku, 1,1 asistencie a 1,6 bloku na zápas. Tieto výkony mu vyniesli miesto v jednom z najlepších tímov konferencie Big 12, bol tiež súčasť Recee’s College All Star zápasu a nominovali ho aj na cenu Kareema Abdula-Jabbara pre najlepšieho pivota.



Slovenský basketbalista ukončil pôsobenie na univerzite ako hráč s najväčším počtom blokov v histórii školy (171), v streleckých tabuľkách je jedenásty, na konte mal 1364 bodov. Brodziansky už má za sebou tréningy v Houstone Rockets a Los Angeles Lakers. "Som veľmi vďačný organizácii Cleveland Cavaliers za šancu v Summer League v ich drese, je to pre mňa obrovská pocta. Nesmierne si vážim túto jedinečnú šancu. Plne si uvedomujem silu, obrovský talent a konkurenciu. Budem sa snažiť vydať zo seba to najlepšie a využiť túto nesmierne cennú skúsenosť čo najlepšie, aj pre môj ďalší basketbalový a osobnostný rast," povedal Brodziansky pre slovakbasket.sk.



Členovia Cavaliers sú v Summer League viaceré zaujímavé mená, vrátane tohtoročnej osmičky NBA draftu Collina Sextona. Nechýbajú ani Cedi Osman či Ante Zizič. Cleveland začne svoje účinkovanie z piatka na sobotu, keď si zmeria sily s Washingtonom Wizards. Nasledujúci deň naň čaká duel proti Chicagu Bulls a z pondelka na utorok bude jeho súperom Indiana Pacers.



Doteraz jediný Slovák, ktorý okúsil NBA, je Richard Petruška. V zámorskej profilige odohral za Houston sezónu 1993/1994, ktorá sa pre neho skončila ziskom titulu.